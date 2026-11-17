Hiburan

Robert Pattinson secara rasminya dah sah dilantik jadi James Bond baharu!

Pengumuman ni dibuat oleh Amazon MGM Studios pada Isnin lalu, sekaligus menamatkan segala gosip dan teka-teki berbulan-bulan lamanya siapa yang akan ganti Daniel Craig sebagai ejen perisik ikonik 007 tu. Pattinson, yang berusia 40 tahun dan terkenal dengan watak-watak besar macam Batman dalam The Batman, Edward Cullen dalam The Twilight Saga dan juga filem The Odyssey arahan Christopher Nolan, kini akan bawa watak ejen rahsia paling cool ni.

Pattinson punya statement memang nampak dia excited gila. "James Bond merupakan antara watak paling legenda dalam dunia perfileman dan diberi kepercayaan untuk membawakan watak 007 adalah penghormatan terbesar sepanjang hidup saya," katanya. Dia turut berterima kasih kepada Denis, Amy, David, Tanya dan semua pihak di Amazon MGM Studios atas kepercayaan mereka, dan berkata mengatakan ini impian yang menjadi kenyataan pun masih belum cukup untuk menggambarkan perasaannya. Kita faham lah feeling dia!

Pengarah untuk filem Bond yang akan datang ni bukan calang-calang orang tau! Denis Villeneuve, yang kita kenal dengan masterpiece macam Dune dan Blade Runner 2049, akan take charge. Skrip pulak ditulis oleh Steven Knight, creator siri Peaky Blinders. Confirm gempak!

Pattinson dan Villeneuve pun bukan pertama kali bekerjasama. Diorang dah pernah satu set untuk Dune: Part Three yang dijadual tayang 18 Disember ni. Jadi, chemistry diorang dah ada, kan? Villeneuve pun puji melambung kat Pattinson, siap cakap pelakon British itu mampu membawa dimensi baharu kepada watak legenda berkenaan. Wow, pressure tu!

Sebelum Pattinson, dah ada enam pelakon lain yang bawak watak Bond ni: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan dan yang terakhir Daniel Craig. Craig sendiri dah 'gantung' pistol 007 dia lepas filem No Time to Die pada 2021, menamatkan penglibatannya dalam lima filem Bond yang bermula dengan Casino Royale pada 2006.

Pemilihan Pattinson ni juga menandakan era baru untuk franchise Bond. Amazon MGM Studios dah ambil alih kawalan kreatif sepenuhnya pada Mac 2025 lepas buat perjanjian dengan Barbara Broccoli dan Michael G. Wilson. Jadi, filem ni akan jadi yang pertama di bawah "kuasa" Amazon MGM Studios. Tarikh tayangan memang belum ada lagi, tapi dijangka akan hit pawagam pada 2028.

So, guys, apa pendapat korang pasal Robert Pattinson sebagai James Bond yang baru? Dari Edward Cullen ke Batman, sekarang 007. Transformation dia ni memang tak main-main! Mampu ke Pattinson bawa watak ni ke level lain? Kita tunggu je nanti!