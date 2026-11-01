Puteri Balqis Pilih Watak Berat: Realiti Kehidupan Masyarakat Jadi Keutamaan

Hiburan

Pelakon Puteri Balqis memang ada pendiriannya yang tersendiri dalam memilih naskhah. Dia lebih cenderung untuk melakonkan jalan cerita yang memaparkan realiti kehidupan masyarakat, berbanding cerita fiksyen yang hanya tonjolkan sisi positif komuniti.

Kata pemilik nama penuh Puteri Balqis Azizi ini, dia suka naskhah begitu sebab ia menunjukkan perkara sebenar tanpa menutup isu negatif yang berlaku dalam masyarakat. "Saya suka lakonkan jalan cerita yang memaparkan realiti, bukan cerita fiksyen yang menggambarkan indah-indah belaka," jelasnya.

Pada pandangannya, mungkin ada segelintir yang tak minat cerita berat sebab mereka menidakkan realiti yang berlaku. Tapi, Puteri Balqis pula sebaliknya, suka lakonkan watak berat kerana ia topik penting untuk diketengahkan. Dia berkata demikian dalam sidang media drama Dua Nyawa baru-baru ini.

Walaupun tak ada masalah untuk berlakon cerita fiksyen, kalau diberi pilihan, dia tetap akan pilih watak yang lebih mendalam. Bukanlah bermaksud kena terlalu bermain emosi, asalkan ia memaparkan kisah realiti hidup manusia. Memang betul-betul serius pasal karier dia, kan?

Pelakon berusia 19 tahun itu juga menafikan watak-watak yang dibawakannya selama ini sama dan berulang. Katanya, setiap lakonan, walaupun pada mata penonton nampak serupa, sebenarnya membawa emosi dan penceritaan yang berbeza. Dia bagi contoh watak Dhamiah dalam drama 'Keluarga Itu' yang bukan remaja memberontak tetapi dipaksa keadaan menjadi begitu, 'Terlanjur Cinta' pasal pengorbanan, dan Farhana dalam 'Dua Nyawa' tentang cinta dan pengorbanan remaja yang terlanjur. Jadi, menurutnya, setiap watak yang dimainkan ada emosi yang berbeza.

Kita memang kena salute dengan Puteri Balqis ni. Ada karakter dan prinsip sendiri dalam dunia lakonan. Jadi, ada ke yang masih rasa watak dia sama?