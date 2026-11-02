Puteri Balqis Nafi Watak Asyik Sama: "Kalau Tiga-Tiga Mengandung Pun, Tetap Berbeza!"

Hiburan

Pelakon remaja Puteri Balqis sering membawakan watak berat yang menguji emosi. Namun, ada pihak yang beranggapan watak lakonannya seakan sama dan tidak keluar daripada zon selesa. Pelakon berusia 19 tahun ini, yang pernah memenangi Pelakon Wanita Terbaik Drama Anugerah Skrin pada 2014, tampil menepis pandangan tersebut.

Aqish, nama mesra Puteri Balqis, menjelaskan bahawa setiap watak yang dijayakannya mempunyai latar belakang, emosi, dan penyampaian yang berbeza. Bagi dia, ia bukan semudah yang disangka orang.

Watak Berat Bukan Bermakna Watak Sama, Guys!

Puteri Balqis menegaskan, "Kalau tiga-tiga cerita saya mengandung, wataknya tetap berbeza." Dia memberi contoh drama lakonannya untuk menjelaskan perbezaan itu. Drama Keluarga Itu, mengisahkan tentang penderaan daripada keluarga sendiri, membawa topik yang sangat berat dan dapat ‘relate’ dengan mereka yang pernah melaluinya. Katanya, watak dalam cerita itu sebenarnya bukan pemberontak, tetapi dibentuk oleh apa yang dilaluinya di rumah.

Drama Terlanjur Cinta pula mengenai pengorbanan, manakala Dua Nyawa adalah tentang perkembangan diri sendiri. Dia akui mungkin nampak macam sama sebab watak orang mengandung, tetapi sebenarnya banyak emosi berbeza yang perlu dia mainkan. Jelaslah, Aqish bukan calang-calang pelakon yang main redah je babak beremosi!

Aqish juga berkongsi kecenderungannya memilih naskhah berat kerana dia lebih menyukai jalan cerita yang memaparkan realiti kehidupan masyarakat berbanding kisah fiksyen. Katanya, ramai mungkin tidak minat cerita terlalu berat sebab mereka suka menutup apa yang sebenarnya berlaku dalam masyarakat, tetapi dia suka ambil watak berat kerana ini adalah topik penting yang perlu dibincangkan. Tapi jangan salah faham, Aqish juga menegaskan dia tidak pernah menolak tawaran naskhah bergenre romantik, malah terbuka untuk menjayakannya sekiranya jalan cerita ditawarkan bersesuaian.

Hubungan Toksik Dengan Lakonan? Aiyoo!

Pernah tak korang rasa penat gila buat sesuatu, tapi bila tak buat, rindu pula? Haa, macam tulah hubungan Puteri Balqis dengan dunia lakonan. Dia akui pernah berasa penat ketika membawa watak-watak berat yang menuntut emosi dan air mata. Namun, perasaan penat dan rindu silih berganti dalam bidang lakonan.

"Saya sebenarnya ada hubungan toksik dengan lakonan. Ini kerana waktu saya sedang berlakon, timbul perasaan 'penatnya', tetapi bila saya tidak berlakon, timbul pula rasa 'rindunya'. Jadi, saya suka apa yang saya lakukan walaupun kadang-kadang saya tidak suka dengannya, tetapi saya akan tetap kembali kepadanya (berlakon) semula," kongsinya. Ini memang definisi cinta tak berbelah bahagi!

Dia juga mendedahkan bahawa dia berdepan masalah kesihatan ketika menjayakan watak Farhana di set penggambaran Dua Nyawa. Walaupun demam, itu tidak pernah menjadi penghalang buat Aqish untuk kekal fokus serta profesional dalam memberikan hasil lakonan terbaik. Komitmennya terhadap kerjaya tidak pernah berubah sejak kecil. Dia berkata sama ada sakit, sedih atau gembira, dia tetap pergi kerja. Lebih mencabar, waktu demam itulah dia perlu berlakon babak hujan dan babak kena rendam, dan dia rasa hujan itu betul-betul menterjemahkan emosi watak tersebut.

Rehat Dulu, Nak Cuba Bakat Lain Pula!

Selepas selesai penggambaran naskhah terbaharunya, Dua Nyawa, Aqish memilih untuk berehat seketika daripada dunia lakonan. Buat masa ini, dia mahu menumpukan perhatian kepada perniagaan keluarga serta mencuba cabang seni baharu iaitu bidang nyanyian bersama keluarganya. Wah, tak sabar nak dengar Aqish menyanyi pula nanti!

Dalam pada itu, Aqish turut mengakui emosi serta watak berat yang dijayakannya sedikit sebanyak terbawa-bawa ke dalam kehidupan sehariannya, terutama ketika proses menjiwai skrip dan membayangkan babak yang bakal dilakonkan. Persefahaman bersama pengarah dan sokongan daripada orang sekeliling memainkan peranan penting dalam memastikan kesihatan mentalnya sentiasa terjaga. Jadi, lepas ni janganlah pandang sebelah mata je watak-watak Aqish, ye dok?