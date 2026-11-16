Puteri Balqis Mengamuk, Tegur Fans Taksub Pelakon Gandingan

Hiburan

Puteri Balqis memang tengah "on fire" bila dia meluahkan rasa berang terhadap peminat yang dikatakan "taksub" dengan pelakon gandingannya. Aduhai, dah kenapa la sampai macam tu sekali? Balqis meluahkan di Instagram, dia kerap sangat dapat amaran suruh jaga batas dan jangan rapat-rapat dengan hero, siap kena persoal kenapa asyik dapat watak remaja mengandung.

Balqis menegaskan dia sanggup berlakon watak mengandung berkali-kali dan tidak perlu diberi amaran banyak kali supaya tidak mengganggu pelakon lelaki tertentu. Dia juga menyifatkan lelaki dalam industri sebagai membosankan dan tiada aura. Adoi, pedihnya kena smash macam ni!

Untuk Balqis, dia dalam industri ni semata nak cari rezeki, nak sara hidup. Katanya, ini bukan waktunya dia menolak rezeki semata-mata kerana peminat tidak menyukainya, sebaliknya masa untuk menyimpan duit sebanyak mungkin. Betul juga, bukan senang nak jadi anak seni yang betul-betul cari makan, bukan sekadar nak glamor. Dia siap bandingkan Malaysia dengan Hollywood, cakap kalau dapat 14 juta macam kat sana, tak payah la dia berlakon watak mengandung, baik simpan duit buat bisnes senyap-senyap. Sentap!

Balqis juga sentuh pasal pengurusannya yang takkan "bodek" demi tawaran, sebab mak dia pernah kena tipu dengan pengurusan artis lain. Ini menunjukkan dia dan keluarga memang serius nak elak dari insiden lama berulang. Dia siap cabar fans balik, apa mereka tahu tentang anak seni yang betul-betul mencari rezeki. Haa, kena setepek!

Paling pedas, Balqis sifatkan sesetengah peminat ni macam dah hilang maruah dan harga diri sebab terlalu taksub pada pelakon lelaki tanpa sedar batasan. Dia perli bahawa watak peminat dalam ruangan komen pun sama sahaja, malah menyifatkan komen mereka seperti tiada maruah. Wow, memang unfiltered habis!

Balqis menutup bicara dengan menegaskan dia bekerja tanpa mengacau sesiapa. Walaupun dia tak sebut nama hero mana yang dimaksudkan, tapi netizen dah agak dah, mesti pasal Zarif Ghazzi, sebab diorang tengah berlakon sama dalam drama `Dua Nyawa`.

Memang padu Balqis punya bebelan kali ni, sampai fans pun tak tahu nak letak muka kat mana. Entah sampai bila la agaknya fans macam ni nak belajar beza alam fantasi dengan realiti, kan?