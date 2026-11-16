Ammar Nazhan Persoal Netizen, Komen ‘Stop The Wedding’ Bukan Main-Main!

Hiburan

Kecoh betul bila Ammar Nazhan, personaliti media sosial yang ramai kenal, bersuara tentang komen-komen negatif yang masih membanjiri perkahwinannya dengan pempengaruh Elya Maisara. Walaupun dah selamat diijabkabulkan pada 11 November lalu, nampaknya ada je yang tak senang duduk tengok pasangan ni bahagia. Paling buat dia terkilan, ada yang siap tinggalkan komen 'Stop The Wedding'. Seriuslah?

Ammar tak faham betul dengan segelintir netizen yang seolah-olah tak boleh terima kebahagiaan orang lain. Bayangkan, dia kata segala persiapan dan perbelanjaan majlis tu semuanya ditanggung pakai duit sendiri, hasil titik peluh bekerja keras. Dia siap mendedahkan kat Threads yang kos keseluruhan dah melebihi enam angka! Betapa gigihnya dia nak realisasikan hari istimewa ni untuk dia dan Elya.

Menurut Ammar, setiap perbelanjaan dibuat atas pilihan dia sendiri semata-mata nak pastikan dia dan isteri dapat kenangan manis sepanjang hayat. Dia kata dia guna wang, masa dan tenaga sendiri demi merealisasikan hari istimewa itu. Memang padu lah usaha dia kan?

Tapi, komen ‘hentikan perkahwinan ini’ tu memang betul-betul buat Ammar kecewa. Kita pun tahu, ungkapan ‘Stop The Wedding!’ ni tajuk lagu viral nyanyian Ashe yang biasa jadi trend media sosial. Tapi nak guna untuk mendoakan yang tak elok kat rumah tangga orang lain? Itu dah melampau. Ammar mempersoalkan, kenapa perlu ada pihak yang sanggup buat komen macam tu walhal tak ada kena mengena pun dengan majlis perkahwinan dia. Bukan gurauan biasa-biasa dah ni.

Dia tegas cakap, tak perlu pun sesiapa setuju dengan pilihan dia nak belanja macam mana pun. “Ini duit saya, hari istimewa saya dan kebahagiaan saya,” katanya. Kan dah cakap, ini hal dia.

Untuk rekod, Ammar yang kini berusia 30 tahun, dan Elya, 27 tahun, pernah juga jadi topik hangat pada 2023. Masa tu diorang kena kecam gara-gara video mukbang kentang goreng yang buat ramai netizen bagi reaksi negatif. Nampaknya, Ammar dan Elya ni memang tak pernah lari dari kontroversi netizen. Agak-agak, sampai bila la netizen kita ni nak membawang hal orang sampai macam ni sekali?