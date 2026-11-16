Farah Anuar terkejut, sebak mara ke GV Fantasia: “Dah lama mengidam!”

Hiburan

Penyanyi Farah Anuar sah diumumkan sebagai peserta kedua yang berjaya dapat ‘hot seat’ ke Gegar Vaganza Fantasia (GVF) selepas meraih undian tertinggi daripada peminat. Siapa sangka, ini rupanya impian yang dah lama dia pendam!

Farah atau nama sebenarnya Farah Diana Anuar, 41, mengaku terkejut gila bila Astro sampaikan berita baik tu. Dia dapat tahu pada Jumaat lalu, agak lewat malam, dan terus peluk suami dengan anak-anak sambil menangis teresak-esak. Lepas tu baru hubungi mak ayah dan adik-beradik. Aduhai, tumpang sebak betul!

Dia cerita, sebenarnya dah lama dia "mengidam" nak masuk GV, siap dari musim kedua lagi. Tapi, dulu produksi tak ambil bekas pelajar Akademi Fantasia (AF). Sekarang ni, dia rasa inilah masa paling sesuai untuk dia kembali beraksi.

Untuk pastikan impian ni jadi kenyataan, Farah gigih gerakkan balik kelab peminat dia yang dah sokong dia sejak 2004. Walaupun dah lama ada kelab tu, dia langsung tak sangka undian yang dia dapat boleh setinggi tu. Power betul sokongan peminat dia!

Antara sebab utama dia nak sangat join GVF ni, sebab rindu gila nak buat persembahan depan penonton. Kata Farah, ramai ingat dia dah tak menyanyi sebab dia banyak sangat jadi pengacara kat TV. So, bila dia kembali menyanyi, semua pakat terkejut! “Ramai yang tidak tahu Farah masih menyanyi sebab mereka lebih nampak saya mengacara di televisyen,” katanya.

Selain Farah, tiga lagi alumni AF yang turut dapat slot 'hot seat' GVF adalah Akim Ahmad, Felix Agus, dan Ara Johari. Memang lineup yang gempak habis! GVF ni akan bersiaran secara langsung dari Auditorium MBSA, menerusi saluran Astro Ria (104) dan Ria HD (123).

Siapa kata lepas jadi pengacara tak boleh nyanyi balik? Farah Anuar buktikan, impian tu takkan expired! Korang rasa dia boleh pergi jauh tak ni?