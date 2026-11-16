“Nak Latih Anak Muda”: Wani Kayrie Buka Akademi Tarian, Cilok Bakat Baru Untuk Industri

Hiburan

Penyanyi yang popular dengan lagu 'Cak Cak Cekuk', Wani Kayrie, kini mengorak langkah lebih jauh dalam dunia seni dengan membina empayar perniagaannya sendiri. Beliau bukan hanya fokus pada kerjaya nyanyian, tapi juga menubuhkan sebuah syarikat hiburan yang menumpukan kepada pembangunan bakat penari muda.

Memang betul-betul serius dengan tarian, Wani Kayrie atau nama sebenarnya Syazwani Abdullah, 26, menubuhkan Wani Kayrie Entertainment pada Februari tahun lalu. Syarikat ini berfungsi sebagai platform untuk mencungkil bakat baharu dalam kalangan kanak-kanak dan remaja, khususnya sebagai pelapis industri tarian tanah air. Idea ini timbul dari minat mendalamnya terhadap bidang perkhidmatan dan hiburan.

Bagaimana Wani Kayrie Entertainment Mencungkil Bakat?

Wani Kayrie Entertainment beroperasi dengan matlamat yang jelas. Pertama, ia membuka akademi tarian untuk melatih anak-anak muda menjadi penari profesional dan juga penari latar.

Apabila penari-penari muda ini mencapai tahap profesionalisme, Wani Kayrie sendiri akan mengambil mereka untuk mengiringi persembahan beliau. Ini bukan sahaja memberi pendedahan, malah membuka ruang untuk mereka beraksi bersama penyanyi-penyanyi lain. Misi utama Wani adalah untuk melahirkan lebih ramai penari profesional yang mampu menyertai persembahan pentas berskala mega, termasuklah di arena antarabangsa. Sekarang ni pun, akademi beliau dah ada lebih 20 penari tetap, dengan yang termuda baru berusia enam tahun, gempak kan!

Mengapa Wani Kayrie Buat Macam Ni?

Ada sebab di sebalik usaha Wani Kayrie menubuhkan akademi tarian ini. Beliau melihat keperluan untuk melahirkan lebih ramai pelapis supaya industri tarian tempatan tidak ketandusan bakat baharu. Jujurnya, kalau kita perasan, penari dalam industri ni selalu muka sama je, kan? Wani nak 'cantikkan' dan 'meriahkan' lagi industri ni dengan melahirkan lebih ramai muka baru melalui akademinya sendiri.

Menurut Wani, walaupun jumlah penari berpengalaman semakin bertambah, usaha membina bakat baharu sejak usia kanak-kanak lagi perlu dipergiatkan. Ini penting untuk memastikan kesinambungan industri tarian tanah air kita terus berkembang dan tidak beku begitu sahaja. Memang visi dia jauh ke depan!

Cabaran Perniagaan dan Semangat Pelaburan Jangka Panjang

Memulakan Wani Kayrie Entertainment bukan cerita dongeng yang semuanya indah. Perniagaan yang diusahakan bersama ibunya ini bermula secara kecil-kecilan sebelum menerima banyak permintaan untuk khidmat penari. Wani akui, perniagaan ini datang dengan tanggungjawab besar, terutama apabila pelanggan meletakkan harapan tinggi terhadap mutu persembahan dan perkhidmatan yang ditawarkan.

Yang paling 'real' sekali, Wani tidak menafikan yang kadang-kadang dia terpaksa mengeluarkan wang sendiri untuk menampung beberapa keperluan operasi syarikat. Tapi, dia anggap ini sebagai pelaburan jangka panjang. Baginya, kejayaan membangunkan sebuah perniagaan tak boleh diukur dengan pulangan segera semata-mata. Ia memerlukan kesungguhan, kesabaran, dan kesediaan untuk melabur demi membina asas yang kukuh. Katanya, "Kadangkala saya perlu menggunakan duit sendiri, tetapi bagi saya setiap permulaan memerlukan pelaburan. Saya tidak kisah mengeluarkan modal lebih untuk membangunkan syarikat sendiri."

Bagi penari-penari muda pula, walaupun bayaran yang diterima mungkin tidak terlalu besar pada mulanya, Wani menekankan bahawa pengalaman yang diperoleh itu sangat penting. Ramai antara mereka yang sanggup menyertai sesuatu persembahan semata-mata untuk menambah pengalaman. Itulah beza bila buat sesuatu dengan minat, kan?

Fokus Pada Minat, Barulah ONZ!

Ditanya mengenai kemungkinan menceburi cabang perniagaan lain, Wani berkata buat masa ini dia belum ada perancangan ke arah itu. Dia lebih selesa memberi tumpuan kepada bidang yang benar-benar diminatinya. Ini bukan kali pertama dia mencuba bidang perniagaan lain, Wani mendedahkan yang dia pernah cuba menjual produk solekan dan tudung, tapi kedua-dua bisnes itu tak diteruskan sebab kurang minat yang mendalam.

Bagi Wani, berniaga memerlukan bakat dan minat. "Tidak boleh hanya mengikut trend atau melihat kejayaan orang lain tanpa mengetahui cabaran yang mereka lalui," katanya. Sebab itu, beliau lebih suka melakukan sesuatu yang dia mahir dan minati. Jadi, buat masa sekarang, dia nak fokus sepenuhnya pada perniagaan dalam bidang hiburan. Memang mantaplah Wani Kayrie, ada visi, ada misi! Patutlah jadi idola ramai, kan?