Bukan Sekadar Performer, 5 Idola K-Pop Ini Buktikan Power Sebagai Penerbit Lagu!

Hiburan

Di sebalik lagu-lagu K-Pop yang selalu buat kita menari tak kira masa, rupa-rupanya ada tangan-tangan ajaib di belakang tabir yang tak cuma power atas pentas, tapi juga terlibat dalam proses penghasilan muzik. Idola-idola ni bukan setakat terima lagu dari komposer profesional, tapi dorang sendiri turun padang menulis lirik, menggubah melodi, dan siap menerbitkan lagu. Fuh, memang patutlah karya dorang ni menjadi-jadi! Paling padu, bakat dorang ni siap dapat kepercayaan artis lain lagi. Jom kita check lima idola K-Pop yang memang sah-sah bukan sekadar penyanyi, tapi juga penerbit yang hebat!

G-Dragon: Raja Fashion, Raja Kreatif

Siapa tak kenal G-Dragon, anggota kumpulan BigBang yang memang dah lama jadi figura paling berpengaruh dalam industri K-Pop. Bukan sebab gaya dia yang unik je, tapi sebab otak dia yang sentiasa bergeliga hasilkan lagu-lagu popular. Dari muda lagi, Kwon Ji-yong dah tunjuk minat mendalam terhadap penciptaan muzik, jauh sebelum dia jadi idola terkenal macam sekarang.

Antara sentuhan magis G-Dragon yang melonjakkan nama BigBang ialah Lies dan Last Farewell. Memang legend! Dia juga main peranan penting dalam penghasilan album mini Hot Issue pada tahun 2007, yang mengukuhkan lagi reputasinya sebagai penerbit muzik berbakat besar dalam industri K-Pop. Memang `multitalented` habis!

Woozi: Otak Seventeen

Untuk peminat tegar Seventeen, mesti tahu betapa pentingnya Woozi dalam membentuk identiti muzik kumpulan dorang. Lee Ji-hoon ni bukan setakat ketua unit vokal je, tapi dia memang aktif gila dalam penulisan lirik, penggubahan, dan penerbitan lagu. Minat dia dalam muzik dah ada sejak kecil lagi, siap belajar pelbagai alat muzik.

Karya-karya yang jadi kebanggaan Woozi termasuklah Adore U, Very Nice dan Don’t Wanna Cry. Kalau dengar lagu-lagu ni, memang rasa nak ulang berkali-kali! Paling best, bakat Woozi ni sampai dapat kepercayaan kumpulan lain tau, contohnya dia hasilkan lagu Downpour untuk kumpulan wanita I.O.I. Steady je!

Bang Chan: Jantung Stray Kids

Ketua kumpulan Stray Kids, Bang Chan, pun tak kurang hebatnya. Dia ni memang pegang peranan besar dalam proses penghasilan muzik untuk kumpulannya sendiri. Bang Chan, yang lahir di Korea Selatan dan dibesarkan di Australia, adalah anggota unit produksi 3RACHA bersama Changbin dan Han. Korang bayangkan, tiga orang ni lah yang bertanggungjawab hasilkan kebanyakan lagu yang membentuk `vibe` unik Stray Kids.

Lagu-lagu popular yang ada sentuhan Bang Chan termasuklah God’s Menu dan Ceremony. Memang lain daripada yang lain! Selain menulis lirik dan gubah melodi, dia pun terlibat dalam penyusunan muzik dan pengarahan vokal. Power betul!

Suga: Dari BTS ke Agust D

Suga BTS ni memang dah terkenal dengan kemahiran rap dan persembahan yang penuh tenaga. Tapi, jangan terkejut, dia juga ada bakat besar dalam penciptaan dan penerbitan muzik! Min Yoon-gi ni dah mula mendalami bidang penghasilan muzik sebelum pun dia sertai BTS. Ini yang orang kata, bakat tak boleh sorok lama-lama.

Bukan setakat hasilkan lagu untuk kumpulannya, Suga juga mengembangkan kerjaya solo dia guna nama pentas Agust D, yang tunjuk sisi muzik dia yang lebih peribadi. Bukti kehebatan dia sebagai penerbit? Dia siap berkolaborasi dengan penyanyi terkenal IU dalam lagu Eight yang dilancarkan pada tahun 2020. Dia bukan setakat bagi suara, tapi terlibat dari penulisan lirik, penggubahan, sampai ke penyusunan muzik. Memang lengkap pakej!

Jeon Soyeon: Leader Wanita Berbakat

Jeon Soyeon, ketua kumpulan i-dle, bukan setakat ada kemampuan rap yang mengagumkan, tapi dia juga antara idola wanita yang aktif sangat hasilkan lagu untuk kumpulan dia sendiri. Sejak i-dle debut pada tahun 2018, Soyeon ni memang jadi tulang belakang dalam membentuk identiti muzik kumpulan dorang. Dia ni penulis lirik, komposer, dan penerbit. Semua dia sapu!

Lagu-lagu popular macam Latata, Tomboy dan Lion tu semua ada sentuhan kreatif Soyeon. Mana tak hebat, dia siap meraih anugerah penulis lagu pada Melon Music Awards 2022 dan 2024. Nampak tak level `power` dia?

Memang salute habis dekat idola-idola K-Pop ni! Jadi, korang rasa siapa lagi idola yang patut kita masukkan dalam list ni?