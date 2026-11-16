Apple TV 4K Generasi Keempat Dah Mendarat, HomeView Pula Kena Tunggu Lagi?

Hiburan

Setelah sebulan berdebar menunggu sejak pelancaran pertengahan Oktober lalu, Apple TV 4K generasi keempat kini rasmi di pasaran Malaysia. Tapi, macam biasa la kan, ada berita manis, ada berita kelat. Apple TV 4K terbaru ni memang dah boleh dibeli, tapi HomeView – paparan pintar yang paling banyak jadi bualan masa pelancaran – masih belum ada tarikh atau harga rasmi untuk kita di Malaysia. Sabar separuh dari iman, betul tak?

Apple TV 4K terakhir di-update pada 2022. Model baharu ini datang dengan cip A19 Bionic, menggantikan A15 Bionic, yang dikata Apple mampu beri prestasi CPU sehingga 50 peratus lebih laju dan prestasi GPU dua kali ganda. Memang upgrade kaw-kaw!

Siri Lagi Power, Remote Takkan Hilang Dah!

Perubahan yang paling ketara untuk kegunaan harian adalah mikrofon jarak jauh (far-field) terbina dalam. Ini maksudnya kita boleh sembang terus dengan Siri tanpa perlu tercari-cari remote. Paling best, peranti ini support Siri AI, versi Siri yang dibina semula dengan keupayaan jawab soalan berdasarkan pengetahuan umum dan faham konteks peribadi kita. Kiranya, Siri dah makin pandai bersembang!

Menurut ulasan awal MacRumors, Siri AI pada Apple TV boleh bagi cadangan filem dan rancangan, serta jawab soalan pasal kandungan. Walaupun masih beta dan kadang-kadang tak konsisten bila diberi soalan susulan, ia dah boleh kenal sampai enam orang dalam satu rumah untuk bagi cadangan lebih personal. Fuh, dah macam ada pembantu rumah sendiri! Tapi ingat, untuk Siri AI berfungsi, individu yang set up Apple TV kena ada iPhone atau iPad yang support Siri AI jugak.

Satu lagi upgrade yang memang kena ada adalah Siri Remote baharu yang kini ada fungsi Find My dengan Precision Finding. Remote ni ada pembesar suara tau, jadi kalau hilang celah bantal sofa tu, boleh bunyi dia! Siri Remote baharu ni pun dijual berasingan dan serasi dengan semua model Apple TV 4K dan Apple TV HD. Jadi kalau remote lama dah mental, boleh la upgrade remote je.

Pengalaman Sinematik Rumah Bertaraf Dunia

Untuk pengalaman bunyi keliling yang padu, model generasi keempat ni eksklusif sokong bunyi keliling empat pembesar suara HomePod. Korang perlukan empat unit HomePod (generasi ke-2) atau HomePod mini 2, disusun sepasang kat depan dan belakang bilik. HomePod mini 2 dah dijual kat Malaysia pada harga RM649 sejak 30 Oktober lepas, jadi bolehlah mula menyimpan untuk sistem bunyi Apple yang lengkap.

Naib Presiden Pemasaran Produk Seluruh Dunia Apple, Bob Borchers, cakap peranti ni adalah pengalaman teater rumah terbaik syarikat itu setakat ini. Apple TV 4K baharu ialah pengalaman teater rumah kami yang paling mengasyikkan setakat ini, kata Bob. Amboi, yakin betul!

Harga dan Ketersediaan di Malaysia (dan yang tak ada)

Menurut laman rasmi Apple Malaysia, Apple TV 4K (generasi keempat) dijual pada harga RM1,349 dan dah tersedia di kedai bermula Jumaat, 13 November lalu. Tempahan awal dibuka sejak 15 Oktober menerusi apple.com/my dan aplikasi Apple Store. Model baharu ni datang dalam satu varian je, iaitu 128GB dengan sambungan Wi-Fi dan Ethernet. Kalau nak banding, model 128GB generasi ketiga dulu harga RM1,149, maksudnya model baru ni lagi mahal RM200. Aduh, pokai sikit la nampaknya.

Di Amerika Syarikat, harga USD299 turut jadi isu, dengan MacRumors kata harga tu dua kali ganda lebih mahal dari model sebelumnya. Ulasan 9to5Mac pulak kata harga ni mungkin susah nak justify bagi ramai pembeli.

HomeView ni produk baru dari Apple, gabungkan paparan segi empat 7 inci dengan Siri AI dan pengurusan aksesori HomeKit. Ada dua versi, satu dengan tapak pembesar suara terbina dalam dan satu lagi untuk pasang kat dinding. Dikuasakan cip A18, ada kamera Center Stage 12MP untuk FaceTime. Datang dalam empat warna dan harga USD299. HomeView ni boleh kenal sampai enam pengguna melalui wajah, siap dengan Skrin Utama peribadi. Malangnya, sampai sekarang memang tak ada khabar berita pasal tarikh pelancaran atau harga HomeView di Malaysia. The Star pun dah report benda sama. TechNave ada anggar harga sekitar RM1,222 berdasarkan tukaran mata wang, tapi itu bukan harga rasmi tau!

Apple nampaknya memang serius nak conquer ruang tamu dan dapur kita. Tapi kalau HomeView tak sampai-sampai sini, macam mana tu? Korang rasa berbaloi tak nak upgrade Apple TV 4K yang baru ni?