Ziana Zain Okay Je Nak Rakam Lagu Raya Baru, Tapi Kena Power Macam Dulu-Dulu!

Hiburan

Penyanyi ikonik Malaysia, Datuk Ziana Zain, tunjuk sikap sporting habis bila cakap dia terbuka untuk merakam lagu raya baharu. Tapi, sebelum korang excited sangat, Kak Gee kita ni ada sikit luahan hati yang mungkin ramai setuju: dia akui lagu-lagu raya masa kini macam kurang 'sengat' bila dibandingkan dengan lagu-lagu raya lama yang kita semua dah hafal sampai lunyai tu. Aduh, deep ni!

Ziana atau nama penuhnya Siti Roziana Zain, 58, menjelaskan yang dia memang onz je untuk mencuba kalau ada tawaran lagu raya yang sesuai dengan jiwa dan yang paling penting, ada kualiti yang boleh buat kita repeat playlist berkali-kali. Bukan main tangkap muat, ya! “Kalau ada lagu raya baharu, kita akan rakam, kita tengok macam mana kerana rezeki kita tidak tahu, mungkin kita dapat lagu raya yang bagus,” katanya dengan penuh harapan. Siapa tahu, rezeki terpijak dapat lagu raya mega hit tahun depan, kan?

Kenyataan ini dibuat masa sidang media Konsert Sooka dan Konsert Vaganza dekat Seri Pasific Hotel, Kuala Lumpur, pada Khamis lepas. Ziana memang tak nafikan yang 'feel' lagu raya baru tak sama macam yang lama. Tapi bagi dia, itu bukan alasan untuk kita terus reject. Kita kena bagi peluang dan terima perkembangan muzik semasa.

“Apabila ada lagu raya baharu, sengatnya tidak sama seperti lagu-lagu lama, tetapi kita cuba dahulu, mengapa tidak?” soalnya lagi, mengajak kita semua untuk berfikiran terbuka. Yelah, kalau tak cuba, mana nak tahu ada lagu baru yang boleh jadi kegemaran ramai kan? Kita kena ikut trend, barulah tak ketinggalan zaman.

Ziana juga sempat titip pesan agar pendengar tak terus menolak mentah-mentah karya baharu dan sentiasa bersikap terbuka mengikut perkembangan semasa. Pendek kata, beri can lah sikit!

Buat korang yang mungkin tak tahu, koleksi lagu raya Ziana Zain ni sebenarnya dah cukup banyak tau. Dia ada sekitar sembilan hingga sepuluh buah lagu raya secara keseluruhan, termasuklah lagu solo, lagu duet dengan artis lain, dan siap ada rakaman semula lagu-lagu klasik yang disusun dalam beberapa album kompilasi Aidilfitri. Memang dah veteran bab lagu raya ni!

Jadi, persoalannya sekarang, ada tak komposer yang berani sahut cabaran Kak Gee ni? Boleh ke cipta lagu raya baru yang 'menyengat' dan mampu bersaing dengan lagu-lagu timeless Ziana Zain sendiri? Kalau ada, memang legends!