Arja Lee: "Cabaran Diri Untuk Beri Yang Terbaik" Dalam ASA 2026

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PETALING JAYA: Siapa sangka Arja Lee, yang kita kenali sebagai pelakon, rupa-rupanya bukan calang-calang orang di belakang tabir? Pelakon dan penggiat seni versatil ini baru-baru ini buat kita ternganga dengan bakat luar biasanya. Dia berjaya menggalas dua tanggungjawab besar — sebagai Pengarah Persembahan dan Penulis Skrip untuk Anugerah Seri Angkasa 2026 (ASA 2026) yang berlangsung pada 24 Oktober lalu.

Arja, atau nama sebenarnya Azharudin Ramli, 43, kata peluang macam ni bukan saja prestij, tapi memang ngam untuk dia cabar diri sendiri. Katanya, ini ruang terbaik untuk dia uji kreativiti dan kemahiran yang dia ada.

“Saya rasa saya boleh bangga kerana menjadi insan yang bertuah. Terima kasih Ya Allah, atas peluang yang luar biasa ini,” ujarnya di Threads. Niatnya cuma satu, iaitu memberikan yang terbaik untuk ASA 2026, mencabar diri sendiri dan melihat sejauh mana kemahiran, pengalaman serta kreativiti dia boleh pergi.

Arja percaya, nak maju memang kena berani keluar dari zon selesa, mencabar had kemampuan dan terus meningkatkan tahap keupayaan diri. Memang betullah, kalau asyik duk comfort zone je, bila nak up level kan?

Macam Mana Arja Lee Galas Dua Peranan Besar Ni?

Untuk Anugerah Seri Angkasa 2026 (ASA 2026) edisi ke-37 anjuran Kementerian Komunikasi dan RTM ni, Arja Lee bukan setakat datang ambil gambar. Dia pegang dua jawatan penting yang memang banyak kerja: Pengarah Persembahan dan Penulis Skrip. Jadi, apa sebenarnya yang dia buat?

1. Merancang Konsep Kreatif Pentas:

Sebagai Pengarah Persembahan, Arja mula-mula sekali kena fikirkan macam mana pentas tu nak nampak gempak. Dia bertanggungjawab merancang konsep kreatif untuk setiap persembahan.

2. Tema "Broadway Cara Kita":

Arja juga yang bawa masuk tema "Broadway Cara Kita" untuk pentas ASA 2026. Tema ni memang unik dan beri kelainan, dah tentu dia kena pastikan semua aspek persembahan dan visual sesuai dengan tema ni, biar penonton rasa macam tengok persembahan Broadway versi Malaysia. Kreatif habis!

3. Menulis Skrip Induk Siaran (Master Broadcast Script):

Ini bukan skrip biasa-biasa tau. Arja kena tulis master broadcast script yang sangat penting. Skrip induk itu ditulis bagi memastikan keseluruhan visual, aliran persembahan dan perjalanan majlis berjalan lancar.

4. Memastikan Aliran Persembahan Lancar:

Dengan skrip induk ni, Arja bertanggungjawab memastikan keseluruhan visual, aliran persembahan, dan perjalanan majlis berjalan dengan licin dan teratur. Setiap saat persembahan kena menepati naratif acara yang dah ditetapkan. Bayangkanlah betapa stressnya nak pastikan semua benda on point!

Arja tak lupa ucap terima kasih pada semua yang terlibat atas kepercayaan, sokongan dan kerjasama mereka. Memang tak hairanlah kalau dia rasa bangga, sebab kerja keras dia ni dah buktikan dia bukan saja pelakon hebat, tapi juga seorang kreator yang power. Kita pulak rasa bangga dengan dia. Agak-agak, lepas ni Arja Lee nak cabar diri buat apa pulak ya?