Syafiq Kyle Jadi Penerbit Bukan Nak Berlakon Kurang, Tapi Nak Lagi Banyak!

Hiburan

Kuala Lumpur – Siapa je tak kenal Syafiq Kyle, kan? Pelakon kacak berusia 34 tahun ini memang selalu jadi bualan. Tapi, baru-baru ini dia buat satu pengumuman yang mungkin buat ramai fikir dia nak slow down sikit dalam dunia lakonan. Tak payah risau! Syafiq sendiri dah tegaskan yang langkah dia jadi penerbit ni, bukan isyarat untuk dia kurangkan berlakon. Fuh, lega peminat!

Menurut Syafiq, dia memang ada keazaman untuk terus berkarya dengan lebih aktif. Ini bukan setakat cakap kosong, tapi betul-betul nak tunjuk passion dia dalam seni. Paling menarik, Syafiq jadikan aktor dan penerbit tersohor Hong Kong, Stephen Chow, sebagai contoh inspirasi. Siapa sangka, hero tempatan kita ni pandang jauh ke sana!

"Bagi saya bila menjadi seorang penerbit, itu bukan petanda (untuk kurangkan berlakon)," katanya. Dia jelaskan lagi, kalau kita tengok Stephen Chow tu, mereka terbit karya sebab mahu berlakon lebih banyak. Ha, nampak tak point dia? Jadi, bukan nak berhenti berlakon atau sekadar buat filem je. Tapi, bila dah ada bakat dan masa, memang patut sangatlah kalau kita buat karya sendiri. Padu!

Syafiq turut berkongsi, ada ramai lagi individu berbakat yang boleh bekerjasama, sama ada di depan mahupun di belakang kamera. Ini memang visi yang smart, buka peluang untuk ramai orang. Itulah naratifnya sebagai seorang penerbit. Maksudnya, dia bukan nak jadi raja sorang-sorang, tapi nak bina komuniti seni yang lebih kuat. Respect!

Memanglah, kadang-kadang ada je yang salah faham dengan hala tuju kerjaya artis ni. Tapi Syafiq yakin tindakan lebih bermakna daripada kata-kata. Betul sangat! Tak guna cakap banyak kalau takde action, kan? Dia akui, dia sedang laksanakan apa yang dia cakap, dan ramai juga penggiat seni di Malaysia yang dah mula bergerak macam ni. Konfem korang pun perasan, kan?

Syafiq punya reasoning untuk jadi penerbit ni memang menusuk kalbu. Dia nak berhenti merungut. Dia imbas balik pengalaman 10 tahun lalu, "asyik bercakap macam, 'oh kuranglah orang bayar kita, kecillah bayaran kita, apalah drama atau filem ni, apa dia buat macam ni'. Jadi, apa kata kita buat sendiri kan?" Pergh, sentap tapi betul! Daripada asyik complain, baiklah ambil inisiatif.

Tambah Syafiq, bila anak seni ni dah mula hasilkan karya sendiri, ini akan memberi keselesaan yang lebih kepada anak seni tanpa terlalu bergantung kepada pihak lain. Ini barulah namanya empowerment, beb! Takkanlah asyik nak harapkan orang lain je, kan? So, jangan terkejut kalau lepas ni Syafiq Kyle makin banyak muncul kat TV atau layar perak. Dia bukan nak hilang, dia nak conquer lagi banyak! Apa lagi yang dia nak buat lepas ni agak-agak?