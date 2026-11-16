Daniel Cheang Gila Barang Lama? Bila Pengacara Moden Berjiwa Klasik!

Hiburan

Ramai kenal Daniel Cheang sebagai pengacara yang sentiasa ceria, moden, dan selalu nampak 'on-point' kat kaca TV. Tapi, jangan terkejut kalau kita cakap dia sebenarnya seorang 'old soul' sejati! Dia minat gila dengan barang klasik, perabot antik, siap pinggan mangkuk lama pun ada koleksi. Memang lain macam betul minat dia ni, kan?

Mengapa "Jiwa Tua" Daniel Cheang Terpukau Barang Lama?

Bagi Daniel, memang ada tarikan istimewa pada barangan yang dihasilkan melalui seni kemahiran tangan. Bukan setakat perabot besar-besar macam kabinet, tapi sampai pinggan mangkuk lama pun dia kumpul. Katanya, barang-barang ni ada "nilai estetika tersendiri" yang barang baharu susah nak lawan. Dia sendiri mengaku sebenarnya seorang yang berjiwa tua.

Minatnya bukan setakat barang fizikal, malah sampai ke muzik. Ramai terkejut apabila mengetahui dia suka mendengar lagu klasik dan tradisional kerana menyangka dia hanya mendengar muzik pop. Jiwa klasik Daniel memang mendalam.

Seni Thrifting ala Daniel: Cara Dia Buru Harta Karun

Minat mendalam terhadap barangan lama ni buat Daniel jadikan aktiviti mencari barangan terpakai atau 'thrifting' sebagai pengisi masa lapang dia. Ini bukan sekadar hobi biasa, ini satu cara dia menghargai hasil seni dan kemahiran pertukangan generasi terdahulu.

Falsafah dia senang saja: kalau sesuatu barang itu masih elok dan boleh digunakan, mengapa perlu membazir membeli yang baharu? Betul juga tu, kan? Dia beri contoh rumah Melayu tradisional yang ada dibina tanpa paku, yang menunjukkan betapa hebatnya kemahiran tukang dahulu. Perabot lama pun sama, ada keindahan dan nilai seni yang sukar ditemukan pada barangan hari ini.

Dia mempunyai banyak koleksi pinggan mangkuk lama, termasuk barangan yang disimpan tetapi tidak pernah digunakan atau dijual sebelum ini. Kabinet, meja dan kerusi di rumahnya juga ada yang dibeli secara thrifting.

Daniel juga percaya barangan lama itu sesuatu yang baharu kerana dia tidak pernah melalui zaman tersebut. Melalui setiap barang yang dijumpai, dia dapat membayangkan kehidupan masyarakat pada zaman itu. Pengalaman sebegini membuka matanya untuk melihat dunia daripada perspektif yang lebih luas. Baginya, seni tidak mempunyai batasan.

Nilai Tersembunyi: Lebih dari Sekadar Barang Lama

Apa yang paling menarik perhatian Daniel dalam koleksinya? "Pinggan mangkuk lama," katanya. Siapa sangka, sebiji pinggan lama boleh cecah "ribuan ringgit" tau! Gila kan? Tapi memang betul, orang yang ada pengetahuan pasal barangan antik je yang tahu nilai sebenar dia. Daniel buat perbandingan yang mudah kita faham: "Ia sama seperti wang kertas lama. Walaupun nilai asalnya hanya RM1, apabila disimpan dalam tempoh yang lama, mungkin boleh dijual semula sehingga ratusan ringgit." Jadi, jangan pandang enteng barang lama dalam stor korang tu, mana tahu ada harta karun tersembunyi!

Cabaran & Strategi: Keluarga, Bajet dan Ketegasan Daniel

Minat unik Daniel ni tak semua orang faham, terutamanya keluarga dia sendiri. Dia seorang sahaja dalam keluarga yang mempunyai minat sebegini. Ahli keluarga dia lebih cenderung nak buang atau ganti barang lama dengan yang baharu, tapi Daniel pulak berfikiran sebaliknya. Dia gigih mempertahankan koleksi dia. Kadang-kadang ibu bapanya menyuruh membuang barangan lama, tetapi dia mempertahankannya kerana percaya masih ada nilai pada barang tersebut. Memang kuat betul semangat dia!

Nak kumpul barang antik ni, tak semestinya kena berbelanja besar membabi buta. Daniel pun ada strateginya sendiri. Dia akui agak sukar menetapkan bajet kerana tidak tahu bila akan menemukan barangan yang benar-benar unik. Tapi, kalau barang itu mudah ditemukan, dia sanggup menunggu sehingga mendapat harga lebih murah. Bijak, kan? Sabar itu separuh daripada thrifting.

Jadi, kalau korang ada barang lama kat rumah, janganlah terus buang. Mana tahu ada nilai sentimental, sejarah, atau nilai wang yang tak terjangka. Cuba la selami jiwa klasik macam Daniel ni, siapa tahu korang pun boleh jumpa 'khazanah' tersembunyi! Korang rasa, setuju tak dengan cara Daniel menghargai barangan lama ni?