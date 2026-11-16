Mawi Kembali Bergema Dengan 'Pawana Pawaka', Ganding Bakat Sabah Pula!

Hiburan

Mawi, si legenda Akademi Fantasia (AF3) yang dulu pernah jadi fenomena, kini kembali menggegarkan industri muzik dengan single terbaharu berjudul 'Pawana Pawaka'. Yang paling syok, kali ini dia berganding bahu dengan tenaga kreatif dari Sabah tau!

Kita `throwback` sikit: Ingat tak masa 'Tsumawi' melanda seluruh Malaysia pada tahun 2005? Nama Mawi atau nama sebenarnya Asmawi Ani ni, memang `power` habis. Dari 'Aduh Saliha' sampai 'Lagu Jiwa Lagu Cinta' yang ganding dengan Datuk M Nasir tu, semua `on point`! Tak hairanlah, lepas dua dekad, dia masih ada tempat kat hati peminat.

Untuk 'Pawana Pawaka' ni, Mawi `team up` dengan AJ Productions Sdn Bhd dan Sheikh Qalam Records Sdn Bhd. Lagu ni ciptaan Jasnie Mohd Yaakub dengan lirik nukilan Kamarudin Hasim, diterbitkan bersama kedua-dua syarikat, manakala AJ Productions `handle` urusan pengedaran. Memang `win-win` situation sebab kolaborasi ini buka peluang untuk bakat kreatif Sabah tembus pasaran muzik nasional. Menurut kenyataan berkaitan lagu ini, "Kolaborasi ini sekali gus membuka ruang kepada bakat kreatif Sabah menembusi pasaran muzik tanah air." `Power` kan?

Bukan setakat single baru, kemunculan Mawi menerusi GV Fantasia turut membuka peluang kepada peminat menyaksikan kematangan vokal dia. Mana taknya, dia sempat pula buat konsert solo 'The Journey Of Mawi World' kat Mega Star Arena, Kuala Lumpur pada 8 November 2026. `Gempak` sungguh, masa tu dia tengah sibuk dengan GV Fantasia lagi! `Respek` lah, dia boleh `juggle` dua benda penting serentak.

Kalau korang dah tak sabar nak tengok hasil kolaborasi ni, video muzik 'Pawana Pawaka' dah ada kat saluran YouTube AJ Productions Sdn Bhd sejak 8 November 2026 lagi. Memang `tak sabar nak layan` ni! `Keep it up`, Mawi!