Masih Dirawat, Amir Raja Lawak Fikir Gaji Pekerja: Jangan Lupa Ayam Goreng!

Hiburan

Pelawak Amir Raja Lawak kini masih dirawat di hospital akibat jangkitan paru-paru, namun apa yang meruntun hati ramai adalah beliau masih memikirkan nasib pekerja di kedai ayam gorengnya.

Menerusi hantaran di semua platform media sosial, Amir, 37, merayu orang ramai terutamanya penduduk Kota Bharu untuk singgah membeli ayam goreng di kedainya yang terletak di Medan Selera Stadium Kota Bharu. Kedai itu buka setiap hari, tau!

Kalau awak semua datang beli boleh ‘settle’ bayar gaji pekerja. Kedai tak boleh tutup, kalau kedai tutup gaji staff tak jalan. Kesian dekat staff nanti. Singgahlah beli ayam goreng, katanya.

Amir juga berjanji untuk membuat siaran langsung bagi mempromosikan kedainya sebaik sahaja beliau sihat nanti. Kalau saya sihat bolehlah saya ‘promote’ buat live. Terima kasih yang ambil berat, yang mendoakan dan jaga diri, jaga kesihatan semua.

Untuk makluman, Amir dimasukkan ke ICU HRPZ II, Kota Bharu pada 11 November 2026 akibat jangkitan kuman pada paru-paru dan dilaporkan bergantung pada alat bantuan pernafasan ketika itu. Namun, pembantu peribadinya, Muhammad Faris Che Ali, menafikan khabar angin bahawa Amir ditidurkan dan menyatakan keadaannya stabil. Adik Amir turut berkongsi berita baik bahawa abangnya semakin pulih, walaupun masih memerlukan rawatan.

Ramai rakan selebriti turut meninggalkan kata-kata semangat di ruangan komen, terharu dengan sikap Amir yang tetap mengutamakan kebajikan pekerjanya walau diuji kesihatan. Ini memang rare!

Bagi peniaga kecil, memang betul, sehari kedai tutup boleh menjejaskan pendapatan pekerja. Jadi, kalau korang kebetulan ada di Kota Bharu, bolehlah lah singgah pekena ayam goreng Amir. Sambil makan, sambil mendoakan dia cepat sembuh. Fuh, tak semua boss macam ni, kan?