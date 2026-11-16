M. Nasir: Power Vokal Je Tak Cukup Untuk Eurovision!

Hiburan

Datuk M. Nasir, penyanyi dan komposer lagenda kita, baru-baru ini menyuarakan pandangannya tentang Eurovision. Katanya, memiliki vokal yang hebat semata-mata takkan jamin sesebuah lagu atau penyanyi kita boleh menyerlah di pertandingan berprestij macam Eurovision.

Menurut M. Nasir, pertandingan antarabangsa macam ni lebih utamakan kriteria lagu dan persembahan yang betul-betul boleh memikat hati penonton. Tak kira la vokal power mana pun, kalau takde chemistry dengan penonton, alamatnya… out awal la. “Sebenarnya, kita tidak faham apa yang Eurovision mahukan. Mereka bukan mencari orang yang paling bagus menyanyi. Mereka mahukan persembahan yang memikat. Lagu yang memikat, persembahan yang memikat,” katanya. Nampak gaya, penilaian antarabangsa memang berbeza dari pandangan tempatan kita, kan?

Kena Faham Apa Eurovision Cari!

Persoalan besar di sini: Apa sebenarnya rahsia nak memenangi hati juri dan penonton antarabangsa? M. Nasir ada beberapa tips penting ni:

Lagu Kena 'Pikat': Ini paling utama. Bukan main hantar je lagu yang kita rasa bagus. Lagu mesti memikat.

Persembahan Bukan Biasa-Biasa: Selain lagu, persembahan juga wajib memikat.

Fahami Kehendak Pertandingan: Sebelum hantar wakil negara, industri muzik kita kena buat homework betul-betul. Kaji dulu Eurovision tu nak lagu macam mana, konsep persembahan apa yang sesuai, dan artis jenis apa yang mereka cari. Jangan syok sendiri!

Kesesuaian Artis: Tak semua artis sesuai untuk setiap pertandingan. Pemilihan artis mesti kena dengan gaya dan vibe pertandingan. Cuba bayangkan artis yang tak sesuai, mesti janggal je nanti.

Industri Muzik Kita Belum Cukup 'Sampai'?

M. Nasir, yang memang dah lama ikut perkembangan Eurovision sejak zaman ABBA lagi, akui yang industri muzik Malaysia masih belum mencapai tahap yang diharapkan di persada antarabangsa. Katanya, walaupun kita ada identiti muzik tradisional yang unik, ia tak semestinya menjamin kejayaan kalau lagu tu tak mampu tinggalkan kesan mendalam pada pendengar. “Pusing-pusing pun, akhirnya kita tetap perlu menghasilkan lagu yang memikat,” tambahnya.

Memang ada kejayaan sekali-sekala, tapi M. Nasir rasa kita belum betul-betul berjaya pergi ke peringkat antarabangsa secara konsisten. Dulu pun, kita pernah hantar wakil ke pertandingan Yamaha World Song Festival tapi tak pernah dapat pencapaian besar. Jadi, katanya, kita memang kena tahu apa sebenarnya yang dunia mahukan. Setuju ke tak?