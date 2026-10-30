Puteri Balqis Bagi Hint Pasal Nikah: 'Soon' Katanya, Tapi Tarikh Masih Rahsia!

Hiburan

Pelakon Puteri Balqis, nama yang tak perlu diperkenalkan lagi dalam industri seni kita, baru-baru ini berjaya buat ramai peminat tak senang duduk. Macam mana tak nya, dia dah bagi hint pasal perkahwinannya! Siapa je yang tak teruja bila idola yang dah lama kita ikuti perkembangannya ni bakal melangkah ke fasa baru dalam hidup? Puteri Balqis, atau lebih mesra dengan panggilan Aqish, sudah pun memberi bayangan jelas bahawa dia dan tunangnya, seorang lelaki yang dikenali ramai sebagai Kafziel atau panggilan manjanya Didi, bakal mendirikan rumah tangga dalam masa terdekat. Fuh, panas!

Tapi kan, walaupun hint dah diberi, nampaknya kita semua kena gigit jari dan tunggu sikit lagi untuk tahu tarikh sebenar hari bahagia tu. Aqish, yang kini berusia 19 tahun dan masih kekal misteri dan belum bersedia nak kongsi tarikh keramat perkahwinannya kepada umum. Bila ada yang berkesempatan bertanya tentang perancangan untuk menamatkan zaman bujangnya, jawapan Aqish ringkas tapi penuh dengan maksud tersirat. Dia cuma cakap "Soon" atau "tidak lama lagi" — ayat yang cukup buat kita semua tertanya-tanya dan makin tak sabar! Rasanya, detik-detik akhir sebelum hari bersejarah tu, barulah Aqish akan buat announcement besar-besaran, kan?

Memang tak dinafikan, sejak berita pertunangan Aqish tersebar, dah ramai yang mula buat prediction dan berteka-teki bila agaknya Puteri Balqis akan disatukan dengan pasangannya. Untuk pengetahuan semua, Aqish telah selamat mengikat tali pertunangan dengan pilihan hatinya, Didi, pada 12 Ogos tahun lalu. Patutlah sekarang ni dah mula nampak tanda-tanda ke jinjang pelamin makin ketara! Kita sebagai follower setia, apa lagi yang boleh kita buat selain daripada mendoakan yang terbaik untuk pasangan ni dan bersabar menanti update seterusnya daripada empunya badan, betul tak?

Drama Baru 'Dua Nyawa': Kejutan Bersama Berita Bahagia!

Sambil kita semua tak keruan menanti tarikh kahwin yang masih menjadi misteri, Puteri Balqis tak lupa nak bagi kita update yang lagi satu, pasal karier lakonannya! Buat peminat-peminat yang dah lama rindu nak tengok lakonan power Aqish atas skrin, bersiap sedia lah! Dia bakal muncul dalam drama terbaharu berjudul Dua Nyawa. Fuh, dengar tajuk pun dah rasa macam ada cerita berat dan penuh emosi yang akan buat kita terpaku depan skrin. Mesti ramai dah tak sabar nak tengok Aqish bawak watak yang macam mana pulak kali ni, kan? Memang excited nak tahu!

Drama Dua Nyawa ini bukan calang-calang punya produksi tau. Ia merupakan hasil terbitan daripada Global Station Sdn. Bhd., sebuah syarikat penerbitan. Paling best nya, drama yang mempunyai 12 episod ni akan ditayangkan menerusi platform penstriman iQIYI.

Jadi, jangan lupa untuk mark kalendar masing-masing! Drama Dua Nyawa dijadualkan akan mula menemui penonton pada 13 November 2026. Cukup lah masa nak clear kan schedule tu dan sediakan segala snack untuk sesi binge-watching. Dengan dua berita panas ni — satu pasal kahwin yang buat kita teruja, satu lagi pasal drama baru yang buat kita tak sabar — memang Puteri Balqis ni tengah sibuk betul lah. Kita harap semuanya berjalan lancar untuk dia, baik di alam perkahwinan mahupun dalam kerjaya lakonannya. Semoga terus sukses!

Apa-apa pun, yang pasti kita semua akan terus menyokong Puteri Balqis dalam apa jua bidang yang dia ceburi. Tapi, on a serious note, agak-agak bila lah agaknya tarikh "soon" tu akan diumumkan? Cuba share sikit prediction korang kat komen! Kita buat pool tarikh nak tengok siapa yang betul!