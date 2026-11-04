PGL The Musical: Memang Patut SOLD OUT, Roh Baharu Terlalu Padu!

Hiburan

Sebelum pentas The Grand Theatre, Jeffrey Cheah Performing Arts Centre (JCPAC) dibuka secara rasmi pada malam ini (dilaporkan pada 31 Oktober 2026), pihak media telah dipertontonkan secara eksklusif Puteri Gunung Ledang The Musical (PGL The Musical).

Penampilan sulung Mila sebagai Gusti Puteri memang tak ‘kosong’. Pesona dan sosok watak tu macam dah lama sebati dengan dia. Gerak tubuhnya masa meliuk dan merintih pun dah cukup buat hati ‘terpanah asmara’. Aisha Retno pun, yang menggalas watak sama, tak kurang hebatnya!

Jangan cakaplah pasal Hang Tuah yang dibawa oleh Aqasha. Kecewa dan lara Hang Tuah tu memang meresap sampai ke hati, sampaikan hujung cerita nanti, confirm calon penonton akan bermuram durja. Aqasha memang berjaya hidupkan watak pahlawan Melayu ni dengan karisma tersendiri yang susah nak lawan.

Yang buat kita terpana lagi, kewibawaan Yusof sebagai Adipati. Dia betul-betul memaknai karakter tu dan buat kita faham kerajaan Majapahit yang berkuasa penuh. Lepas tu, Lukman Hafidz sebagai Sultan Melaka pula, kita boleh rasa angkuhnya tu tanpa dia perlu memaksa diri. Lakonannya berperingkat sampai hati penonton pun ikut membara!

Tak lupa juga penggalas watak Bayan, Nadia Aqilah dan Mimi Fly, diorang ni memang dah letak tanda aras tinggi gila! Diorang ‘menggunyah’ watak tu tanpa berlebihan tapi cukup mengesankan. Siapa tak jatuh cinta dengan Bayan lepas tengok diorang berlakon, kan?

Bukan main-main, barisan pelakon lain yang terlibat pun sangat penting. Tanpa diorang, PGL The Musical memang hilang seri. Kepakaran menari, menyanyi, dan berlakon diorang tu memang buat keseluruhan naratif teater muzikal ni cantik gila. Setiap tingkah laku atas pentas tu bukan sekadar ‘nasi tambah’ tapi penggerak utama yang ‘menghidupkan’ PGL The Musical secara keseluruhan.

Kredit besar juga wajib diberi kepada Puan Seri Tiara Jacquelina, sutradara dan penerbit naskhah versi baharu ni di bawah Enfiniti Productions. Kefahaman dia tentang roh Puteri Gunung Ledang yang dah sebati dalam diri dia selama lebih 18 tahun, memang buat PGL The Musical ni berjaya diterjemahkan semula dengan fokus pada perjuangan, cinta, dan kekecewaan.

Memang tak hairanlah tiket PGL The Musical boleh sold out dalam sekelip mata! Puluhan ribu lagi yang ralat sebab tak dapat beli, faham-faham jelah perasaan tu. Bagi calon penonton yang dapat tiket pementasan pertama dan slot seterusnya sehingga 15 November 2026, korang memang beruntung gila! Korang akan jadi sebahagian dari sejarah menyaksikan PGL The Musical versi baharu yang confirm akan jadi epik dalam industri hiburan Malaysia. Siapa kata karyawan seni tempatan tak power?