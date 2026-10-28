PGL Kembali: Tiket Musim Baru Tiara Jacquelina Licin Dalam Dua Jam!

Hiburan

Kalau ada satu benda yang buktikan Puteri Gunung Ledang The Musical (PGL) ni memang legend sejati, mesti bab jualan tiket musim 2026 dia! Bayangkan, 23,000 tiket habis licin dalam masa dua jam saja. Memang tak masuk akal! Ini sah bukti PGL masih ada tempat dalam imaginasi budaya kita, wei.

Produksi berskala besar ni bakal gegarkan The Grand Theatre, Jeffrey Cheah Performing Arts Centre (JCPAC), Sunway City dari 31 Oktober hingga 15 November ini, sekali gus menandakan kepulangan semula karya yang pernah cetus fenomena dalam landskap teater tempatan.

Di sebalik kejayaan luar biasa ni, ada seorang tokoh yang tak asing lagi dengan PGL: Puan Sri Tiara Jacquelina. Dari melakonkan watak Puteri Gunung Ledang, jadi penerbit yang bina jenama, sampai kini mengarah generasi baru, dia memang faham sangat nadi karya ni.

Tak Perlu Rompak Naskhah Sempurna

Siapa sangka, kepulangan semula PGL kali ni bukan sebab nak rombak semua benda yang dah terbukti berjaya. Sebaliknya, Tiara percaya karya yang bagus tak perlu diubah drastik untuk kekal relevan.

Menurut Tiara, naskhah tulisan Adlin Aman Ramlie yang jadi tunjang pementasan tu kekal utuh dengan hanya sedikit penyesuaian untuk perkaya pengalaman penonton. “Kalau mereka pernah menonton musim sebelum ini, mereka akan kenal pasti hanya perubahan kecil. Dialog masih sekitar 95 peratus sama. Naskhah itu sebenarnya sudah cukup sempurna,” katanya masa sesi latihan PGL 2026 baru-baru ini. Bagi dia, perubahan yang dibuat lebih kepada penambahbaikan untuk kukuhkan lagi penceritaan tanpa jejaskan identiti asal.

Generasi Baharu, Cabaran Baharu

Tapi, cabaran terbesar musim baru ni bukan kat skrip, tau. Sebaliknya, nak hidupkan semula dunia PGL menerusi kelompok pelakon yang datang dari generasi berbeza. Rata-rata dorang ni masa PGL dipentaskan 2006 dan 2009 dulu, kebanyakan mereka masih di bangku sekolah atau kanak-kanak.

Tiara sendiri akui ramai daripada mereka tidak pernah menonton PGL dan tiada bayangan tentang pementasan terdahulu, kecuali Aqasha dan Mila yang menontonnya hampir setiap hari. Tapi, inilah kelebihan dia. Generasi baru tak dibayangi interpretasi lama, sebaliknya dorang boleh bina pemahaman sendiri pasal watak dan konflik dalam naskhah tu.

Sebagai pengarah, Tiara mengaku tanggungjawab ni jauh lebih berat dari masa dia pegang watak Puteri Gunung Ledang dulu. Proses pilih pelakon pun mencabar, sebab tak semua boleh bagi komitmen yang diperlukan.

Set Baru, Kostum Baru, Puteri Baru

Produksi kali ni datang dengan set dan kostum serba baharu! Walaupun dipentaskan di lokasi berbeza dan tanpa sistem hidraulik macam dulu, Tiara yakin kekuatan emosi cerita akan tetap sampai. Menurutnya, dari segi emosi, jalan cerita itu tidak akan terjejas.

Dan yang paling jadi tumpuan, siapa lagi kalau bukan dua nama yang galas watak ikonik Puteri Gunung Ledang: anak sulung Tiara, Hani Karmila, dan Aisha Retno! Watak ni bukan setakat sinonim dengan Tiara, tapi memang antara karakter wanita paling berpengaruh dalam teater muzikal tempatan.

Mesti ramai dah siap sedia nak buat perbandingan, kan? Tapi Tiara chill je, bagi dia benda tu normal. “Saya rasa penonton akan membuat perbandingan sebelum mereka datang menonton. Tetapi selepas mereka menonton, mereka akan melihat bahawa Mila dan Aisha membawa karakter puteri yang berbeza, walaupun falsafah dan semangatnya masih sama,” jelasnya. Dia kagum dengan kesungguhan Aisha yang sentiasa bertanya, mencari penjelasan dan nak belajar sepanjang proses latihan. Komitmen macam ni lah yang bagi Tiara keyakinan generasi pelapis ni boleh teruskan legasi PGL.

Kejayaan jualan tiket musim baru ni sebenarnya bawa mesej yang lagi besar daripada sekadar kejayaan produksi. Ia isyarat yang PGL ni memang ada masa depan yang panjang. Ingat lagi tak masa pementasan 2020 terpaksa batal sebab pandemik COVID-19? Padahal masa tu sambutan pun dah gempak.

“Kali ini tiket habis dijual dalam masa dua jam. Sebanyak 23,000 tiket terjual dan apa yang mengejutkan, jumlah mereka yang masih memburu tiket hampir dua kali ganda lebih ramai,” katanya. Dia sendiri terkejut. Dia sendiri mengaku terkejut kerana selepas 20 tahun, naskhah ini masih diterima ramai. Jadi, siapa dah standby nak tengok Puteri Gunung Ledang versi 2026 ni? Jangan kata akak tak payung!