Perasan Jamal Abdillah? Osama Yamani Back Up Adik Dia, Zaki Yamani!

Hiburan

Wei, kecoh kat media sosial bila netizen mula tuduh Zaki Yamani, adik kepada penyanyi Osama Yamani, kononnya cuba meniru suara bapa mereka, Datuk Jamal Abdillah. Macam mana tak kecoh, kan? Tapi, abang dia tak duduk diam, terus tampil mempertahankan adiknya!

Osama Yamani jelaskan, walaupun 'warna suara' diorang adik-beradik memang hampir sama, tapi jangan risau, cara penyampaian diorang tetap berbeza. "Tidak. Masing-Masing ada suara dan cara tersendiri bila menyanyi," kata Osama, menangkis tuduhan netizen. Kan dah terang lagi bersuluh?

Menurut Osama, apa yang lagi penting adalah perasaan yang diletakkan dalam setiap lirik yang dilafazkan. "Yang penting setiap bait-bait lirik kami lafazkan dengan perasan kami adik beradik," tegasnya lagi. So, takdelah isu meniru, cuma warna suara yang hampir sama. Memanglah ada iras-iras, tapi 'feel' tu lain!