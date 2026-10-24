Penyakit Ain: Bukan Saja Privasi, Ini Sebab Neelofa & Fattah Amin Pernah Hadkan Pendedahan Wajah Bayi Mereka!

Hiburan

Siapa je tak teruja bila dikurniakan cahaya mata? Memang gatal tangan nak kongsi wajah comel si kecil dengan semua orang – keluarga, kawan-kawan, dan pengikut setia kat media sosial. Apatah lagi bila tengok bayi senyum, tidur lena, atau buat keletah yang mencuit hati. Aduh, memang tak sabar nak tunjuk!

Tapi, dalam keghairahan nak berkongsi momen indah tu, ramai juga ibu ayah yang buat keputusan drastik: tak dedahkan wajah anak kepada umum, terutamanya masa bayi lagi. Antara sebab utama yang sering disebut-sebut adalah kebimbangan terhadap penyakit ain dan, tentulah, isu privasi anak.

Bukan orang biasa je, selebriti popular pun ramai yang buat macam ni. Contoh paling ketara, Neelofa dan suaminya, PU Riz. Mereka memilih untuk mengehadkan pendedahan wajah anak-anak mereka, Muhammad Bilal dan Abdullah Abbas, kat media sosial.

Pada Februari 2026, Neelofa sendiri pernah menjelaskan yang dia rasa lebih tenang bila tak terlalu dedahkan wajah anak kepada umum. Katanya, ini juga mengelakkan komen serta perbandingan daripada pengguna media sosial. Memang fahamlah, kan?

Pendekatan sama juga pernah diambil oleh pelakon Fattah Amin dan Fazura. Dulu, masa anak perempuan mereka, Nur Fatima Aisya, baru lahir pada Oktober 2020, pasangan ni pun pilih untuk tak tunjuk wajah penuh Fatima. Mereka kongsi momen-momen tertentu je, tanpa mendedahkan wajah bayi secara jelas, sebelum akhirnya memperkenalkan wajah Fatima beberapa bulan kemudian. Pandai betul dorang jaga!

Sebenarnya, langkah untuk menutup, mengaburkan, atau menangguhkan perkongsian wajah anak ni bukan sekadar nak jaga privasi semata-mata. Ia juga sering dikaitkan dengan usaha melindungi anak daripada penyakit ain, yang memang ada disebut dalam ajaran Islam.

Penyakit Ain tu Apa Benda?

Dalam Islam, penyakit ain ni merujuk kepada kemudaratan yang berlaku dengan izin Allah SWT, yang dikaitkan dengan pandangan seseorang. Pandangan ni boleh jadi sebab hasad dengki, cemburu, atau pun kekaguman yang melampau. Macam yang disebut dalam hadis:

Maksudnya: “Penyakit ain itu adalah benar (wujud). Jika ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, nescaya ain itulah yang dapat mendahuluinya.”

Jadi, kewujudan penyakit ain memang diakui dalam Islam. Tapi, janganlah pula kita panik sampai tak boleh langsung kongsi gambar anak, sebab ini tak bermakna setiap pujian, pandangan atau perkongsian gambar bayi akan serta-merta menyebabkan anak terkena penyakit tersebut.

Menurut Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, sebenarnya tiada larangan khusus dalam Islam untuk muat naik gambar bayi di media sosial kerana bimbang terkena penyakit ain. Tapi, ibu ayah memang disarankan untuk sentiasa berhati-hati dan ambil langkah berjaga-jaga.

Macam Mana Nak Berjaga-Jaga?

Kalau nak kongsi juga gambar anak, ada beberapa cara yang ibu ayah boleh cuba untuk berjaga-jaga:

Tutup atau kaburkan wajah: Ramai yang hanya menunjukkan gambar dari belakang, guna pelekat emoji untuk menutup wajah, atau kaburkan gambar wajah anak. Amin Idris menyebut Neelofa dan PU Riz mengambil masa sebelum memuat naik gambar Bilal, dan apabila memuat naik mereka mengaburkan gambar itu.

Tanggguhkan perkongsian: Sesetengah ibu ayah langsung tak muat naik gambar anak sehingga mereka mencapai usia tertentu. Fikir dulu sebelum post, bukan main post je!

Amalkan doa perlindungan: Sebagai ibu bapa, kita kena sentiasa mendoakan anak. Penceramah dan personaliti motivasi, Amin Idris, mengingatkan ibu ayah supaya lebih berhati-hati masa kongsi gambar bayi baru lahir. Katanya, kalau orang dewasa boleh baca doa sendiri, bayi ni tak boleh. Jadi, penting untuk kita berdoa dan tutup muka anak kalau nak muat naik gambar.

Ucapkan doa keberkatan: Bila kita tengok bayi yang comel atau sesuatu yang mengagumkan, disarankan untuk mendoakan keberkatan, antaranya dengan mengucapkan “Barakallahu fik” atau “Tabarakallah”.

Utamakan pemeriksaan doktor: Kalau bayi kerap menangis, jangan terus fikir ia sebab ain. Tangisan tu cara bayi berkomunikasi – mungkin lapar, mengantuk, tak selesa, atau sakit. Jika bayi menangis berterusan, nampak lemah, demam, kurang menyusu, atau ada tanda kesihatan lain, terus bawa jumpa doktor ya! Doa dan ikhtiar perubatan kena jalan seiring.

Pendek kata, tindakan menjaga wajah dan kehidupan anak di media sosial bukan saja berkait dengan penyakit ain, tapi juga keselamatan digital. Kita tak tahu siapa yang melihat, jadi lebih baik berhati-hati. Kadang-kadang, benda berharga memang patut dijaga rapi, bukan ditayang setiap masa. Kan?