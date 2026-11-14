Aisha Retno Kongsi Rahsia! Jadi Puteri Gunung Ledang Lepas 8 Tahun Sorok Perasaan?

Hiburan

Siapa sangka, bintang yang selalu menyanyi di pentas megah macam Anugerah Juara Lagu (AJL) atau Anugerah Industri Muzik (AIM) ni, tiba-tiba je buat pusingan U terus ke dunia teater! Yup, kita cakap pasal Aisha Retno. Dari halwa telinga pendengar, sekarang dia nak menawan hati penonton pentas pula. Bukan watak biasa-biasa, dia terus terjah karakter ikonik Puteri Gunung Ledang (PGL) dalam Puteri Gunung Ledang The Musical (PGLM).

Apa yang bermula dengan angan-angan, kini dah jadi realiti depan mata! Watak Gusti Puteri Raden Adjeng Retno Dumilah atau Puteri Gunung Ledang ni, memang bukan untuk sesiapa yang lemah semangat. Kena ada kecekalan hati setinggi gunung Ledang tu sendiri baru boleh bawa watak berat macam ni. Tapi, Aisha Retno, atau nama penuhnya Sharifah Aisha Retno Sayed Sipulijam, memang tak mengecewakan langsung. Dia buktikan yang dia ada apa yang patut, dan lebih lagi!

Memanglah, ada je suara-suara sumbang yang menidakkan kelayakannya memegang watak ikonik itu. Tapi, Aisha yang berusia 26 tahun tu, rilek je. Dia berlapang dada dengan semua kritikan. Bagi dia, setiap hari tu adalah proses pembelajaran, dan itu membuatkan dia terus menggali ilmu demi masa depan sebagai penghibur. Ini baru betul mentaliti juara!

Jadi, macam mana penyanyi pop boleh bertukar jadi puteri lagenda atas pentas teater? Aisha sendiri kongsi cara dia buat transisi tu. Katanya, dia memindahkan kebiasaan sebagai pengkarya atau penulis lagu kepada seorang pelakon. Bunyi macam rumit, tapi sebenarnya dalam dunia seni ni, perbezaannya taklah jauh mana pun. Bila kita menyanyi, kita bermain dengan emosi dan perasaan, kan? Kita nak sampaikan idea atau cerita kepada orang ramai melalui lagu. Konsep yang sama dia guna dalam lakonan.

Tapi, ada satu beza besar yang dia rasa. Selama lapan tahun dalam dunia muzik, Aisha mengaku dia selalu sorokkan perasaan. Contohnya, walaupun sakit perut, dia kena sembunyikan perasaan sebab sudah 1,000 orang menunggu di atas pentas. Kesian kan? Dah la sakit perut, kena senyum pulak depan seribu orang! Ini memang ujian kesabaran tinggi. Dalam lakonan pula? Lain cerita! Kalau marah, dia boleh lepaskan. Fuh, rasa lega kan bila boleh jujur dengan emosi sendiri?

Walaupun ada ijazah Sarjana Muda Ekonomi dari Universiti Malaya (UM), rezeki Aisha dilorongkan ke dunia lakonan pula menerusi PGLM. Mungkin tak sangka langsung ekonomi boleh membawa dia ke Gunung Ledang!

Melihatkan kemantapan lakonannya, mesti dah mula mengidam trofi lakonan pula, kan? Anugerah Juara Lagu dengan AIM dah biasa dia jejak, tapi Festival Filem Malaysia (FFM) pula macam mana? Bila ditanya tentang FFM, Aisha tersentak, lalu menjawab bahawa perjalanannya masih jauh, sambil mengibaratkan dirinya macam gelas kosong. Falsafah dia senang, kalau kita rasa diri kita kosong, kita akan lebih bersemangat untuk mengejar ilmu dan mengisi 'gelas' tu. Ini cara dia terus belajar dan improve diri. Dia tak pandang rendah pada diri, tapi dia sentiasa nak jadi lebih baik. Mentaliti yang patut kita semua contohi! Jadi, walaupun dia akan usaha sebaik mungkin dalam apa jua pekerjaan, dia tak terlalu memikirkan tentang anugerah atau trofi.

Pengalaman di pentas PGLM ni nampaknya bukan setakat mengubah cara dia berlakon, tapi juga memberi inspirasi untuk dia kembali ke studio rakaman. Dia mengakui memang ada inspirasi dan tak sabar nak kembali ke studio rakaman, membawa apa yang dipelajari dari PGLM dari segi muzik. Maklumlah, dia peminat Disney, dan lagu-lagu dalam PGLM berpaksikan ke arah itu.

Dan, lagi satu berita gempak, Aisha mendedahkan yang dia bakal lancarkan lagu joget tak lama lagi! Tapi, jangan salah sangka, lagu ni bukan untuk musim perayaan tau. Katanya, lagu itu seakan-akan Jodoh Lebaran tetapi tiada kena-mengena dengan lebaran. Lagu itu akan dilancarkan sekali dengan album, kalau bukan bulan ini, bulan depan (Disember). Pelancaran dianjakkan sedikit kerana terikat dengan PGLM. Nampaknya, Aisha Retno memang takde masa nak duduk diam!

Dari penyanyi yang 'sorok perasaan' ke Puteri Gunung Ledang yang berani meluahkan segala, Aisha Retno dah buktikan yang dia memang artis serba boleh. Korang rasa apa agaknya 'cuplikan' yang dia akan bawak dari Gunung Ledang ke studio rakaman tu nanti?