Pelakon Minta Duit Rehearsal? Erma Fatima Sound Out Pedas!

Hiburan

Baru-baru ini, kuping kita terpasang kuat bila dengar kenyataan pengarah dan penerbit prolifik tanah air, Erma Fatima. Dia meluahkan pandangan yang cukup pedas mengenai perangai sesetengah pelakon yang kononnya minta bayaran bila datang sesi latihan atau <i>rehearsal</i>.

Erma, menerusi perkongsiannya di Threads, macam nak bagi peringatan keras yang persediaan sebelum masuk set penggambaran tu bukan benda main-main tau, apatah lagi bila dah bergelar anak seni. Seriously, bab-bab <i>rehearsal</i> ni memang tak boleh pandang sebelah mata!

Apa Isu Sebenarnya?

Menurut Erma, pelakon yang dah memang mantap dan terbukti hebatnya pun tak pernah lekang dari buat persiapan diri sebelum mula penggambaran. Jadi, kita pun terfikir, macam mana pula dengan pelakon yang masih kena asah bakat dan tambah pengalaman tu? Memang kena tegur la kan, takkan nak goyang kaki je?

Lagi buat kita ternganga, bila Erma turut sentuh pasal dakwaan ada pelakon yang minta duit untuk datang <i>rehearsal</i>. Malah, dia tegas cakap yang dia takkan layan langsung sikap pelakon yang macam tu. Kena ingat, <i>rehearsal</i> ni bukan buat suka-suka, tapi adalah proses penting!

Kita pun tertanya-tanya juga, siapalah agaknya pelakon yang dimaksudkan oleh Erma ni? Pelakon baru nak naik ke, atau ada pihak lain yang mungkin terasa dengan teguran terbuka ni? Setakat perkongsian tu, Erma takde lah sebut nama sesiapa, tapi kita fahamlah apa yang dia cuba sampaikan.

Kenapa Rehearsal Itu Krusial?

Dalam industri seni, nak harapkan bakat semata-mata tak cukup gais. Disiplin diri, kesungguhan, persediaan rapi, dan sikap profesionalisme tu semua penting untuk pastikan sesebuah produksi jalan lancar. Cuba bayangkan kalau semua datang set zero, memang huru-hara la kan?

Memang betul, pelakon baru ni kena banyak belajar dari pengalaman artis senior. Bukan maksudnya pelakon baru tak bagus atau tak berbakat, tapi setiap bidang pekerjaan tu ada proses pembelajarannya sendiri. Dunia lakonan pun sama.

Ada benda yang kita hanya boleh faham dan kuasai dengan pengalaman, termasuklah cara nak hayati watak, fahamkan skrip, ikut arahan pengarah, dan sesuaikan diri dengan suasana dekat set. Semua ni memang kena praktis!

Sesi <i>rehearsal</i> ni bukan sekadar datang, baca skrip sikit, lepas tu blah. Ia sebenarnya ruang terbaik untuk pelakon faham emosi watak, bina keserasian mantap dengan pelakon lain, dan perkemas setiap babak sebelum kamera tu mula bergolek. Bayangkan tak <i>rehearsal</i>, nak berlakon terus? Memang kelaut la jadinya. Jadi, apa pandangan korang pasal isu ni? Patut ke minta bayaran untuk <i>rehearsal</i>?