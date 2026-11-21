Hiburan

Seorang guru kongsi pengalaman peribadi di Threads yang buat ramai terkejut, sekaligus membalas kenyataan angkuh seorang wanita yang seolah-olah merendah-rendahkan pekerjaan barista. Guru ini mendedahkan, walaupun berjaya meraih keputusan cemerlang 10A dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), dia pernah mengambil upah mencuci pinggan serta bekerja dalam sektor makanan dan minuman (F&B), termasuk menjadi barista dan membungkus lauk. Kerja sambilan ini dilakukan semasa menunggu tawaran untuk menyambung pengajian dan diteruskan hingga ke peringkat ijazah. Kini, guru tersebut sedang dalam proses menyambung pengajian di peringkat master.

Reaksi guru ini timbul selepas melihat tangkap layar hantaran wanita tersebut. Kau tak payah kesian dekat anak aku. Dia dapat 10A, insya-Allah tak jadi barista macam kau, itu antara kata-kata bongkak wanita berkenaan yang jelas menunjukkan sikap merendah-rendahkan. Guru tersebut menjelaskan bahawa kebanyakan individu memilih untuk menjadi barista bukanlah kerana mereka tidak pandai, sebaliknya tidak semua orang berasal dari keluarga kaya yang mampu menampung perbelanjaan. Kenyataan ini membidas persepsi bahawa pekerjaan F&B adalah pilihan terakhir bagi mereka yang kurang cemerlang dalam pelajaran.

Guru itu turut menitipkan pesanan berharga. Jangan kita hina sesiapa punya pekerjaan sebab tak selamanya kita akan berada di atas. Kehidupan kita ibarat roda. Ia berputar, ujarnya. Nasihat yang sangat relevan dalam masyarakat kita hari ini, di mana stigma terhadap jenis pekerjaan tertentu masih menebal.

Perkongsian jujur ini mengundang pelbagai reaksi positif dari warga maya, rata-ratanya bersetuju dengan pandangan yang diberikan. Ramai netizen menyokong dan berkongsi pengalaman serupa, menunjukkan betapa isu ini dekat dengan hati ramai. Ada yang menyatakan, lambakan individu berpelajaran tinggi menyebabkan ramai yang mengalami kesukaran mendapat pekerjaan mengikut kualifikasi pendidikan mereka. Contohnya, seorang netizen berkongsi bahawa bekas pelajar isterinya, yang baru menamatkan ijazah kejuruteraan, kini bekerja di kedai makan. Ini jelas menggambarkan cabaran besar dalam pasaran kerja semasa.

Seorang netizen lain pula menyindir secara sinis dengan berkata, Aku yang lepasan ijazah pun cebur F&B sebab minat, dia ingat semua yang ada 10A terus jadi astronaut. Ayat ini memang ‘padu’ dan menusuk. Ia bukan sahaja menyentuh tentang realiti pasaran kerja yang mencabar, tetapi juga memperlekehkan mentaliti yang menganggap kejayaan akademik semata-mata akan terus menjamin pekerjaan berstatus tinggi. Pada akhirnya, minat dan usaha dalam pekerjaan halal itu yang paling penting, tak kisahlah apa jua bidangnya. Jadi, apa pendapat korang pasal isu ni? Patut ke kita pandang enteng pekerjaan orang lain?