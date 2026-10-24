Pak Nil nak ajar cara DIDENGAR, bukan cuma bercakap: 'SHOW ADA KELAS' janji pengalaman komunikasi yang padu!

Hiburan

Pernah tak rasa, kita cakap punya lah bersungguh-sungguh, tapi mesej tu macam masuk telinga kanan keluar telinga kiri je? Jangan risau, sebab Datuk Aznil Nawawi atau lebih mesra disapa Pak Nil, faham sangat masalah komunikasi zaman sekarang. Lepas lebih 40 tahun bergelumang dalam dunia penyiaran, dari depan tabir sampai belakang tabir, Pak Nil kini tampil dengan sebuah program khas, 'SHOW ADA KELAS – The Signature Communication Experience'.

Bukan macam kelas pengucapan awam biasa-biasa, program anjuran Icon Entertainment ni fokus pada pembangunan kemahiran komunikasi, keyakinan diri, dan kredibiliti profesional yang 'ada kelas'. Ia akan berlangsung di Plenary Theatre, KLCC pada 28 November 2026, dari jam tiga petang hingga lima petang. Mark tarikh tu siap-siap!

Bukan Sekadar Bercakap, Tapi Cara Nak Didengar!

Pak Nil tegaskan, program ini bukan semata-mata nak ajar kita bercakap. Ala, bercakap tu semua orang boleh kan? Yang susahnya, macam mana nak pastikan setiap mesej yang kita sampaikan tu betul-betul didengari dan dihargai. Ini lah beza dia!

Menurut Aznil, "Dalam dunia komunikasi, kelebihan tersebut bukan sesuatu yang hadir dalam sekelip mata." Memang betul pun, bukan macam nak buat Maggi, terus jadi! Ini semua datang dari pengalaman panjang, pemerhatian pada ragam manusia, dan proses pembelajaran berterusan. Empat dekad kot! Jadi, ini lah masanya Pak Nil nak ‘turunkan ilmu’ dia.

'SHOW ADA KELAS' dirangka sebagai satu pengalaman pembelajaran unik yang mengupas bagaimana keyakinan diri dibina, kepercayaan diraih, dan idea disampaikan supaya mampu meninggalkan kesan mendalam kepada khalayak. Pendekatan yang digunakan adalah ‘edutainment’, gabungan perkongsian pengalaman, demonstrasi, latihan praktikal, dan interaksi secara langsung. Barulah tak ngantuk masa belajar!

Modul 'A-Must-Have' Dari Pak Nil

Untuk program ni, Pak Nil akan sentuh pelbagai aspek penting dalam komunikasi. Siap ada modul lagi tau! Antaranya:

Pengurusan keyakinan diri: Penting ni, kalau diri tak yakin, macam mana nak buat orang lain yakin dengan kita?

Penggunaan bahasa badan: Gerak geri, air muka, semua main peranan besar untuk sampaikan mesej.

Kawalan suara: Bukan teriak kuat-kuat, tapi macam mana nak guna suara yang berkesan dan meyakinkan.

Teknik pembentangan: Kena ada cara untuk sampaikan idea biar orang faham, bukan sekadar baca slaid.

Penyusunan idea: Idea bertaburan macam mana orang nak hadam? Kena ada flow yang cun!

Penceritaan yang berkesan: Ni skill mahal, penceritaan yang bagus boleh buat orang lekat dengar sampai habis.

Pembinaan penjenamaan diri dan kredibiliti profesional: Kalau dah terror komunikasi, branding diri automatik naik, kredibiliti pun orang percaya.

Semua modul ni akan ditunjukkan secara praktikal, macam mana nak aplikasikan dalam situasi sebenar — tak kira lah kat tempat kerja, masa buat bisnes, atau dalam kehidupan harian kita. Memang padu lah!

Siapa Patut Join? Semua Lah!

Dalam dunia yang makin kompetitif ni, ramai je orang ada idea gempak, tapi susah nak sampaikan. Ada yang nervous bila present, ada yang struggle nak yakinkan client atau kawan sekerja, dan ada juga yang tak tahu nak tonjolkan kepakaran diri. Membazir bakat, betul tak?

Sebab tu lah, 'SHOW ADA KELAS' ni memang sesuai sangat untuk sesiapa saja: profesional, usahawan, penjawat awam, pendidik, pemimpin komuniti, malah content creator yang nak up level game komunikasi dorang. Falsafah utama program ni senang je, macam yang selalu Pak Nil tekankan: dia tak ajar cara nak bercakap, tapi dia ajar cara nak didengar. Ha, power tak power?

Kalau nak join, tiket program ditawarkan pada harga RM288 dan RM388. Ada juga pilihan tambahan macam e-sijil, sijil fizikal, dan yang paling best, sesi meet and greet bersama Pak Nil sendiri. Bukan selalu dapat bergambar dengan lagenda kan? Jadi, kalau nak level up skill komunikasi dan jadi yang 'ada kelas' dalam crowd, inilah peluangnya! Jangan lepaskan, rugi wei!