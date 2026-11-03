Pak Nil Ajak Korang Asah Skill Komunikasi Dengan Program Berbayar — Berani Betul!

Hiburan

Pengacara legenda, Datuk Aznil Haji Nawawi, atau mesra dipanggil Pak Nil, kini meluaskan lagi empayar kerjayanya. Selepas lebih tiga dekad bergelumang dalam dunia seni, Pak Nil tampil dengan program pembangunan profesional bernama SHOW ADA KELAS — The Signature Communication Experience. Program ini bertujuan membimbing korang semua menguasai kemahiran komunikasi, dan dijadualkan berlangsung pada 28 November akan datang di Plenary Theatre, Pusat Konvensyen Kuala Lumpur (KLCC).

Yang menariknya, program ini bukan saja datang dengan pendekatan pembelajaran interaktif yang gabungkan ilmu, latihan praktikal dan hiburan, tapi ia juga dianggap "pertaruhan berani" oleh Pak Nil sendiri. Yelah, selama ni dia kan selalu kendalikan program percuma je, yuran dia penganjur bayar. Kali ni, audience kena bayar sendiri.

“Ini boleh dikatakan percubaan pertama saya yang agak berani kerana sebelum ini, saya mengadakan program untuk penonton secara percuma, manakala bayaran saya ditanggung penganjur,” kata Pak Nil. Dia percaya, bila dah labur duit sikit untuk ilmu, barulah kita betul-betul hargai dan tak ambil mudah.

Misi utama Pak Nil dengan program ni? Nak bongkar masalah keyakinan diri yang selalu hantui golongan muda sejak zaman sekolah lagi. Dia rasa, sikap malu nak bertanya atau bercakap depan orang ramai ni kena ubah sebelum masuk alam pekerjaan. Kalau tak, memang terbawa-bawa sampai ke universiti dan tempat kerja. Serius, benda ni memang relevan gila zaman sekarang!

Modul-modul yang ditawarkan pun power, merangkumi teknik nak atasi gugup, penggunaan bahasa badan, kawalan suara, cara susun mesej, skill pembentangan, bina penceritaan, dan paling penting, penjenamaan diri. Lebih kurang macam silibus retorik di universiti yang ajar seni pujukan guna ethos (kredibiliti), pathos (emosi) dan logos (logik) tu.

Kalau korang berminat nak asah skill komunikasi macam Pak Nil, tiket ada dua kategori: RM288 dan RM388. Nak lagi grand? Boleh tambah caj untuk e-sijil (RM50), sijil fizikal (RM100), atau yang paling cun, sesi Meet & Greet dengan Pak Nil (RM200). Tiket boleh dibeli dekat ticket2u.com. Fuh, siapa sangka, nak pandai cakap pun kena bayar yuran dah sekarang!