OhBulan! Paling Viral Online 2.0: Jom Undi Siapa Paling Onz Fasa Top 15!

Hiburan

KUALA LUMPUR – Haa, geng media sosial dan peminat industri hiburan, bersedialah! OhBulan! Paling Viral Online 2.0 (OBPVO 2.0) dah buka tirai fasa undian Top 15 dia. Bermula 2 November sampai 1 Disember nanti, korang semua boleh mula ‘spam’ undi untuk personaliti hiburan, content creator, dan karya kreatif yang paling korang rasa berhak menang!

Ini edisi kedua OBPVO, dan tahun ni ada sembilan kategori yang dipertandingkan. Ia khas untuk mengiktiraf figura popular, karya-karya kreatif, dan komuniti peminat yang memang power dalam industri hiburan dan digital. Calon-calon yang terpilih ni bukan calang-calang, sebab pemilihan dibuat berdasarkan populariti, perhatian awam, dan pengaruh di kalangan peminat serta pengguna media sosial. Kiranya, memang yang betul-betul viral lah!

Untuk OBPVO 2.0 ni, ada dua fasa undian tau. Fasa Top 15 yang tengah berjalan sekarang ni akan menentukan 15 calon teratas dalam setiap kategori. Lepas tu, barulah kita masuk fasa Top 5, yang akan berlangsung dari 7 Disember sampai 8 Januari 2027. Fasa kedua ni pulak yang akan putuskan siapa pemenang muktamad.

Yang bestnya, undian ni boleh dibuat secara online, senang cerita. Setiap pengguna dibenarkan buat sampai 50 undian setiap hari! Wow, banyak tu! Kena rajinlah tekan kalau nak tengok idola korang menang. Pemenang semua akan diumumkan secara langsung dekat akaun TikTok rasmi OhBulan! pada 15 Januari 2027, jam 9 malam. Jangan lupa set reminder!

Inisiatif ni juga akan dipromosikan habis-habisan melalui platform macam TikTok, YouTube, podcast Show Dalam Bilik, iklan digital, dan artikel dekat portal OhBulan! sendiri. Bukan tu je, ada sokongan padu daripada kerjasama dengan rancangan bual bicara TV3, Malaysia Hari Ini dan Wanita Hari Ini, serta sesi temuramah dengan Hot FM dan Kool 101. Nak tahu update terkini? Cari je hashtag #ohbulanpalingviralonline2.0 dekat media sosial.

Jadi, tunggu apa lagi? Jomlah beramai-ramai serbu laman web rasmi OhBulan! sekarang untuk maklumat lanjut dan mula mengundi. Siapa yang korang rasa layak digelar ‘paling viral’ tahun ni? Jangan biarkan peluang terlepas!