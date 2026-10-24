Ogy Ahmad Daud Sound Netizen: "Saya Tak Layak, Jangan Petik Nama!"

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Fauziah Ahmad Daud, atau lebih dikenali sebagai Ogy, awal-awal lagi dah sound netizen supaya tak petik namanya untuk jadi juri program Gegar Vaganza Fantasia (GVF). Siap cakap dia tak layak!

Aktres veteran berumur 63 tahun tu memang tegas dengan pendiriannya. Katanya, kalau dijemput pun dia tetap 'tidak', sebab tak rasa layak nak pikul tanggungjawab berat tu.

“Tidak perlulah petik nama saya, saya tak layak,” katanya, siap tambah lagi, “Dulu di AF pun ramai yang tak boleh menerima kritikan dan pandangan saya. Terima kasih masih ingat saya.” Amboi, siap perli sikit tu!

Bukan itu saja, Ogy turut menafikan dakwaan yang kononnya dia ‘mengamuk’ setiap kali jadi juri. Dia tegaskan, itu sebenarnya kritikan jujur terhadap persembahan peserta.

Katanya, orang tidak suka pada yang berkata jujur, dan beliau mempersoalkan kenapa sekarang baru faham cara kritikan itu sedangkan ketika itu tidak boleh faham. Haa, sentap ke tu?

Ogy pun tak ketinggalan menyelar perangai netizen yang macam cuba nak tentukan keputusan kalau dia jadi juri GVF. Macam-macam hal!

Katanya, beliau tidak pernah melantik sesiapa sebagai pengurusnya. Pedas menusuk kalbu!

Sebelum ini, Ogy pernah duduk di kerusi juri Akademi Fantasia (AF) beberapa musim dan antara komen yang diingati ramai ialah ‘menggali’ karakter serta lagu disampaikan.

Nampaknya, Ogy memang tak ada mood nak layan drama netizen. Kalau dah cakap tak nak tu, tak nak lah kan? Apa pendapat korang, setuju ke dengan pendirian Ogy ni?