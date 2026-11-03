Norman Hakim dah ada bakal menantu! Fasa ketiga persiapan kahwin anak sulung, tapi hati Memey Suhaiza masih rapuh

Hiburan

Wah, dah ada bakal menantu! Pelakon dan pengacara Norman Hakim kini sibuk melayan `wedding mode` anak sulungnya, Mohamed Danish Hakim. Ini bukan calang-calang majlis tau, Norman siap atur lima fasa perancangan untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Sekarang ni dah masuk fasa ketiga, `power` betul!

Norman, yang juga dikenali sebagai Mohamed Nurhakim Zaidon, kata majlis di Kuala Lumpur nanti akan dibuat secara sederhana je untuk pihak keluarganya. Tapi `list` jemputan tu `special` giler. Ia termasuklah keluarga sebelah ibu dan arwah bapanya, `big family` Normey, anak-anak yatim dan tahfiz di bawah jagaannya, `stakeholders` perniagaan, rakan agensi kerajaan dan swasta yang banyak membantu selama ini. `Meaningful` sangat kan?

Memang `first time` Norman jadi bapa yang menguruskan hal kahwin anak ni. Dia tak lupa libatkan isteri tercinta, Memey Suhaiza, dan anak-anak perempuan mereka untuk sama-sama menjayakan persiapan majlis tu. `Teamwork makes the dream work`, bak kata orang!

Tapi, di sebalik kesibukan dan keterujaan, hati Norman agak risau dengan emosi Memey. Minggu lalu ibu Memey dah pulang ke rahmatullah, jadi isteri kesayangannya tu masih dalam fasa kesedihan yang mendalam. Norman ambil keputusan untuk libatkan Memey dalam persiapan majlis ni, katanya untuk isi masa lapang dan elakkan Memey terlalu bersendirian.

“Pengalaman pertama sebagai bapa bergandingan dengan putera sulung saya menguruskan hal perkahwinan,” kongsi Norman. Dia juga menambah, “Saya perlu mengajak dan memastikan mummy sentiasa sibuk kerana keadaan emosinya sekarang sangat rapuh sejak pemergian mak. Kalau ada ruang untuk bersendirian, dia mudah tersentuh perasaan dan menangis. Insya-ALLAH, dia memerlukan sedikit masa untuk pulih.” `Aww`, `sweet` sungguh Norman ni!

Norman juga sempat bagi nasihat bahawa walau apa pun dugaan yang datang, hidup kena teruskan dengan sabar dan berserah kepada ALLAH SWT. Betul tu, `chill` je kita layan kehidupan!

Untuk pengetahuan korang, Danish Hakim dah bertunang dengan pilihan hatinya dari Singapura pada Mac lalu. Jadi, tak sabar nak tengok Norman Hakim `officially` dapat menantu ni! Agak-agak ada `live update` tak nanti?