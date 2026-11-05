Norlia Ghani Terharu FINAS Masih Ingat Sumbangan, Akui Duit TikTok Lagi Lebat!

Hiburan

Pelakon veteran yang sentiasa bersemangat, Norlia Ghani, meluahkan rasa terharu apabila sumbangannya dalam industri seni masih diingati oleh Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS). Beliau dipilih sebagai tetamu program Tribute Penghargaan Tokoh Veteran Negara sempena Festival Filem Malaysia Ke-35 (FFM35).

Norlia yang kini makin aktif di platform TikTok, mengakui media sosial itu banyak membantunya kekal relevan, walaupun sudah lama tak muncul dalam drama TV atau filem. "Saya rasa kebiasaannya apabila wajah kita sudah lama tidak muncul di televisyen atau filem, orang akan mula lupa," katanya. Beliau sangat berterima kasih kepada FINAS atas penghargaan ini.

Tentang tawaran berlakon, Norlia berkata beliau masih menerima banyak pelawaan, tapi kini perlu lebih selektif. Bukan kerana terlalu memilih, tetapi disebabkan faktor usia, tenaga dan kesihatan. Beliau yang kini berusia 70-an berkata drama berepisod memerlukan masa yang panjang dan beliau perlu lebih menjaga kesihatan. Telefilem mungkin lebih sesuai kerana tidak mengambil masa terlalu lama.

Ibu kepada pelakon Rusydi Ramli ini turut berkongsi mengenai kesihatannya. Beliau mengakui ada masalah darah tinggi, tapi bersyukur daya ingatannya masih tajam untuk menghafal skrip. Beliau berseloroh bahawa ingatannya masih okey, apatah lagi jika ada bayaran yang belum dibayar.

Yang paling mengejutkan (atau memang dah boleh agak?), Norlia Ghani mengaku pendapatan dari TikTok lebih lumayan berbanding hasil lakonan. Beliau menghasilkan pelbagai kandungan seperti ulasan produk dan makanan, serta menerima jemputan majlis. Kerja di TikTok pula cepat, kadang dalam sehari atau dua hari sahaja kerja sudah selesai dan bayaran boleh diterima. Berbeza dengan berlakon drama yang penggambarannya mengambil masa yang lama.

Memang legend betul Norlia Ghani ni, dari layar perak ke TikTok pun beliau tetap relevan! Agak-agak artis senior lain pun patut ikut jejak langkah beliau tak?