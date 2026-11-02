Noraniza Idris Sanggup Keluarkan Duit Sendiri Demi Selamatkan Seni Zapin

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Penyanyi terkemuka tanah air, Noraniza Idris, yang juga digelar Ratu Irama Tradisional, telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam usaha memelihara seni zapin. Beliau sanggup mengeluarkan wang sendiri untuk memastikan warisan budaya ini terus diwarisi oleh generasi muda, walaupun terpaksa berdepan dengan pelbagai cabaran dalam mendapatkan penajaan.

Menurut Noraniza, penglibatannya dalam Festival Akar Kita Zapin (FAKZ) peringkat Kebangsaan bukan hanya untuk mengejar keuntungan semata-mata. Sebaliknya, ia adalah usaha murni untuk mendekatkan para pewaris seni tradisional dengan generasi pelapis, memastikan ilmu dan kemahiran zapin tidak lapuk ditelan zaman.

Bagaimana Festival Akar Kita Zapin (FAKZ) Berfungsi?

FAKZ, yang kini sudah memasuki musim keenam penganjurannya, adalah program amal budaya sepenuhnya. Ia dijayakan dengan kerjasama erat daripada AEON CO. (M) Berhad, yang menyediakan ruang, tempat, dan segala kemudahan penting untuk program sebesar ini berjalan lancar. Bayangkan, program ini berjaya menghimpunkan seramai 1,550 peserta melalui siri jelajah di beberapa lokasi di Malaysia, dengan 300 peserta terpilih bersaing dalam pertandingan Tingkah Laga Zapin. Jumlah ini menunjukkan betapa besarnya skala dan impak yang cuba Noraniza hasilkan.

Noraniza menegaskan bahawa beliau sendiri tidak mengambil sebarang bayaran untuk penglibatannya dalam program ini. Malah, beliau berharap agar lebihan daripada usaha mencari penajaan itulah yang akan menjadi rezekinya. Namun, cabaran mendapatkan penaja memang bukan main-main. Beliau mendedahkan bahawa ada kalanya penaja menarik diri pada saat-saat akhir, dan dalam situasi genting sebegitu, beliau terpaksa mengeluarkan duit sendiri. Ini membuktikan betapa mendalamnya dedikasi beliau terhadap seni zapin.

Zapin Bukan Sekadar Tarian: Platform Pendidikan Budaya

Festival ini bukan sekadar penganjuran pertandingan tarian biasa. Ia sebenarnya adalah sebuah platform pendidikan budaya yang komprehensif. Menerusi FAKZ, peserta bukan sahaja belajar langkah-langkah tarian, tetapi turut dididik untuk menerapkan nilai-nilai penting seperti disiplin, tertib, dan semangat kerjasama dalam kalangan mereka. Sebanyak tujuh jenis zapin diperkenalkan, dan istimewanya, peserta dibimbing oleh lapan orang pewaris seni yang mewarisi seni berusia lebih 100 tahun.

Noraniza juga menyentuh tentang bagaimana ramai anak muda hari ini belajar melalui platform seperti TikTok dan media sosial. Walaupun mudah diakses, beliau mengakui tidak semua maklumat yang diterima itu tepat. Justeru, FAKZ yang menawarkan bengkel percuma dengan kerjasama AEON, menjadi peluang keemasan kepada semua orang untuk belajar ilmu zapin secara sahih tanpa perlu membayar. Peserta, dari yang tidak tahu asas hinggalah yang sudah profesional, dapat menyertai bengkel ini untuk mendalami seni zapin secara betul. Matlamat utama adalah untuk mendekatkan pewaris dengan generasi pelapis, agar ilmu zapin terus diwarisi dengan cara yang betul.

Tingkah Laga Zapin: Pertandingan Bukan Biasa-biasa

Untuk musim keenam ini, pertandingan Tingkah Laga Zapin turut membuka penyertaan buat kali pertama kepada kanak-kanak berusia tujuh hingga 12 tahun. Ini merupakan inisiatif yang menarik untuk memberi pendedahan awal kepada golongan cilik terhadap seni zapin. Berbeza dengan pertandingan tarian biasa, Tingkah Laga Zapin menuntut peserta untuk menguasai pelbagai ragam zapin dan membalas gerak tari lawan secara spontan. Ia memerlukan ilmu yang mendalam, bukan sekadar menghafal langkah-langkah tarian. Jadi, memang perlu betul-betul faham dan mahir baru boleh berentap!

Wawasan Noraniza: Memperluas Zapin ke Seluruh Pelosok Malaysia

Noraniza mempunyai wawasan yang lebih besar untuk zapin. Beliau berhasrat untuk memperluas pendedahan zapin dari seluruh negara, termasuk Sabah, Sarawak, dan Kedah, dan tidak hanya mengehadkannya kepada zapin Johor sahaja. Ini penting kerana orang ramai sering menganggap zapin hanya popular di Johor, sedangkan negeri lain juga mempunyai variasi zapin mereka sendiri. Dengan mengetengahkan kepelbagaian zapin Malaysia, ia akan menjadi ilmu baharu kepada generasi pelapis, membuatkan mereka lebih mengenali warisan budaya negara yang sangat kaya.

Selain itu, FAKZ juga menjadi platform penting yang menyokong kempen 'Save Irama Malaysia' yang bertujuan untuk mendekatkan generasi muda dengan lagu, bahasa, dan tarian tradisional. Usaha ini selari dengan hasrat untuk memelihara warisan negara, termasuk menyokong usaha mengangkat zapin ke peringkat UNESCO. Memang patut kita sokong habis-habisan!

Cabaran Dan Kepuasan Yang Tak Ternilai

Noraniza mengakui bahawa penganjuran program sebegini memerlukan komitmen yang sangat besar. Antara cabaran utama yang beliau hadapi adalah peruntukan hadiah wang tunai dan trofi yang melebihi RM50,000, di samping kesukaran mendapatkan penaja secara konsisten. Bukan senang nak yakinkan orang untuk menaja program yang tidak berorientasikan keuntungan, kan? Beliau juga bersyukur kerana dapat membina pasukan yang setia bekerja dengannya sejak 2010, walaupun tahu program ini tidak menjanjikan pulangan lumayan.

Namun, berkat sokongan padu daripada penggiat seni, ibu bapa peserta, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, serta Kementerian Pendidikan, program ini dapat terus berjalan. Bagi Noraniza, kepuasan sebenar bukan terletak pada keuntungan kewangan. Sebaliknya, ia adalah apabila melihat seni zapin terus hidup, dihargai, dan menjadi kebanggaan kepada generasi akan datang.

Memang wira budaya sejati lah Noraniza Idris ni, sanggup berkorban apa saja demi seni! Kita yang muda ni, janganlah hanya tahu tonton di TikTok saja, jomlah belajar zapin betul-betul!