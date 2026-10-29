Nora Danish: Tawar Diri Bermadu? Aduh, Mungkin Wanita Tu Saja Gurau!

Hiburan

Pelakon Nora Danish tak nafikan dia belum tentu boleh relakan suami berkahwin lain kalau dia sendiri di tempat wanita yang sanggup tawar diri bermadu. Cerita ni timbul bila Nora dapat mesej langsung (DM) daripada seorang isteri yang kononnya bagi izin kat suaminya untuk kahwin dengan Nora. Nora anggap ajakan tu sekadar gurauan je.

Ajakan tu dikirim menerusi DM yang kemudian saya kongsikan di media sosial pada waktu malam sekadar suka-suka, kongsi Nora. Dia sebenarnya cuma nak tunjuk ada je isteri yang berhati mulia sanggup bermadu di luar sana, asalkan suami mampu atau ada sebab lain. Tapi, kalau dirinya sendiri, memang belum tentu saya relakan, tegas Nora. Dia siap ragu-ragu lagi dengan kesahihan akaun tu, mungkin wanita itu main-main sahaja, katanya.

Nora Danish ditemui pada majlis tahlil Allahyarhamah Tun Dr. Hasmah Ali di Yayasan Kepimpinan Perdana. Sebagai ibu tunggal kepada dua anak, Nora turut mendedahkan yang dia selalu je dapat mesej dari individu yang nak kenalkan dia dengan lelaki lain, termasuklah ahli keluarga mereka sendiri.

Apabila media melaporkan cerita saya, ada sahaja orang DM bagi pelbagai saranan termasuk nak kenalkan suami mereka, ceritanya. Nora kata macam-macam cadangan dia terima, kadang bila bosan, dia baca je. Tak ambil serius pun tapi dia hargai pelawaan tu.

Walaupun macam tu, ada juga terlintas kat fikiran Nora, Adakah antara mereka ini jodoh saya? Kita pun tidak tahu — jodoh, ajal, maut Allah tentukan, ujarnya.

Nora tak pernah berhenti berdoa agar dipertemukan dengan lelaki yang baik, terutama di sisi Allah SWT. Baginya, keikhlasan dan ketentuan Tuhan tu lebih penting dari benda lain. Saya memang sentiasa berdoa supaya Allah temukan saya dengan jodoh yang baik di mata-Nya. Itu paling penting, kata Nora, sambil menambah, Takkanlah saya nak putus harapan, saya masih muda. Kan? Harap jodoh Nora Danish yang baik-baik datanglah nanti!

Sebelum ini, Nora pernah berkahwin dengan Datuk Rizal Ashram Ramli pada 20 Jun 2006 dan dikurniakan seorang putera, Putra Rayqal, sebelum bercerai dua tahun kemudian. Pada 2017, dia mendirikan rumah tangga dengan Nedim Nazri dan mereka mempunyai seorang putera, Neqayl. Perkahwinan ini pula berakhir pada 19 Jun 2024.