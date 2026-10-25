Noorkhiriah Padam Akaun Media Sosial: Bukan Sakit, Tapi Doa Dah Termakbul!

Hiburan

Noorkhiriah Ahmad Shapie, atau lebih dikenali sebagai Noorkhiriah, menjelaskan tindakannya memadam akaun media sosial bukanlah kerana menghilangkan diri atau sakit. Sebaliknya, pelakon berusia 50 tahun ini mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada kehidupan nyata dan keluarganya.

Rupa-rupanya hasrat ini sudah lama dipendam, sejak sedekad lalu masa dia berada di Tanah Suci. Dia siap berdoa depan Kaabah pada tahun 2016 lagi, mohon pada Allah agar tak aktif di media sosial. “Alhamdulillah, selepas 10 tahun barulah doa itu termakbul. Saya bukannya menghilang, saya masih ada,” katanya bila ditemui.

Spekulasi yang kata dia menderita sakit tu, memang jauh meleset. Noorkhiriah tegas cakap dia sihat walafiat. Dia berpesan agar orang ramai mendoakan yang baik-baik kalaupun dia sakit, kerana sesama Muslim haruslah saling mendoakan.

Dia juga mengaku pada usia lima dekad ni, dia nak luang lebih banyak masa berkualiti dengan anak-anak yang masih perlukan perhatian. Katanya, kalau asyik sibuk dengan Instagram, boleh jadi leka. Bukanlah sampai terabai, tapi memang betul, fasa usia sekarang ni kena perlahankan sikit rentak kehidupan.

Satu lagi, Noorkhiriah juga sempat minta maaf dekat rakan media yang pernah hantar mesej tapi dia tak balas. Masa tu dia kata belum ada jawapan sesuai nak bagi, dan tak nak burukkan keadaan dengan kenyataan apa-apa pun. Haa, macam tu rupanya!

Walaupun dia tahu media sosial sekarang ni jadi kriteria penting untuk dapat tawaran lakonan, Noorkhiriah tak risau langsung pasal kerjayanya. Dia percaya sepenuhnya pada rezeki Allah. “Rezeki itu Allah yang pegang dan berikan. Kalau mereka (penerbit) mahu mencari saya, pasti ada jalannya. Saya percaya apabila satu pintu tertutup, sepuluh pintu lain akan terbuka,” ujarnya penuh yakin.

Pelakon drama Seribu Tahun ini bakal kembali ke set penggambaran filem di bawah produksi Datuk Yusof Haslam tak lama lagi. Oh ya, pada malam kemuncak Anugerah Seri Angkasa (ASA) 2026 di PICC, Noorkhiriah turut berjaya membawa pulang trofi Pelakon Wanita Drama TV Terbaik menerusi drama yang sama. Power betul, memang rezeki tak salah alamat!