Noorkhiriah Nafi Sakit, Rupanya 10 Tahun Dah Doa Nak ‘Berehat’ Dari Socmed!

Hiburan

Pelakon Noorkhiriah menafikan dakwaan dia menghilangkan diri daripada radar dunia hiburan, khususnya media sosial, disebabkan masalah kesihatan. Sebaliknya, Noorkhiriah, 50, menjelaskan keputusannya untuk menyepi ini adalah demi memberikan lebih perhatian kepada keluarga.

Katanya, dia dalam keadaan sihat. Dia turut menambah, jika dia sakit sekali pun, dia memohon doa daripada sesama Muslim. Pelakon ini juga menegaskan kerjaya seninya masih berjalan seperti biasa.

Menurut Noorkhiriah, anak-anaknya yang masih kecil memerlukan perhatian, dan kesibukan di Instagram boleh menyebabkan leka. Katanya, dia tidak sampai mengabaikan kerjaya, cuma pada usia sekarang mahu memperlahankan sedikit rentak, namun masih berada dalam industri dan terus bekerja sebagai pelakon.

Alamak, siapa sangka, niat nak tak aktif sangat dalam media sosial ni dah lama terpendam! Noorkhiriah mendedahkan, hasrat ini pernah disuarakan dalam doanya di Tanah Suci kira-kira 10 tahun lalu. Pada tahun 2016, semasa di hadapan Kaabah, dia pernah berdoa agar tidak terlalu aktif di media sosial.

“Selepas 10 tahun, barulah doa itu termakbul dan akaun saya tidak aktif. Saya bukannya menghilang, saya masih ada,” ujarnya. Fuh, memang power betul penangan doa Kak Noor ni, sampai 10 tahun baru Allah makbulkan!

Dia turut memohon maaf kepada rakan media dan kenalan industri yang mungkin tertanya-tanya mengenai keadaannya. Noorkhiriah menjelaskan dia tidak membalas mesej sebelum ini kerana belum ada jawapan yang sesuai untuk diberikan, dan tidak mahu mengeruhkan keadaan.

Ketika ditanya sama ada keputusan ini akan menjejaskan peluang lakonan, dia menegaskan tidak pernah meragui ketentuan rezeki yang ditetapkan Allah SWT dan yakin jika ada yang mahu mencarinya, pasti ada jalannya. Tak lama lagi, Noorkhiriah bakal kembali ke set penggambaran filem bersama penerbit Datuk Yusof Haslam.

Pada Anugerah Seri Angkasa 2026 (ASA2026), Noorkhiriah diumumkan sebagai pemenang kategori Pelakon Wanita Drama TV Terbaik. Kemenangan itu diraih menerusi lakonan mantapnya sebagai wanita dengan sindrom Turner dalam drama “Seribu Tahun”. Dia membawa pulang wang tunai RM10,000 berserta trofi, satu pengiktirafan yang memang layak untuk bakatnya! Ini membuktikan, walaupun 'slow down' dari socmed, bakat tetap bercakap sendiri, kan?