Noorkhiriah Nafi Sakit! Ini Punca Sebenar Dia 'Unfollow' Dari IG

Hiburan

Siapa je tak terkejut bila akaun Instagram pelakon legend, Noorkhiriah, tiba-tiba lenyap dari radar? Macam-macam spekulasi timbul, dari gosip sakit sampai dikatakan 'menghilang' terus dari alam maya. Tapi korang jangan risau, Noorkhiriah sendiri dah keluar jelaskan keadaan sebenar! Dia menafikan sekeras-kerasnya dakwaan yang dia 'sakit' atau sedang berdepan masalah kesihatan. Sebaliknya, keputusan drastik itu dibuat demi fokus utama: keluarga.

Noorkhiriah, yang kini berusia 50 tahun, dengan tegas memberitahu, “Alhamdulillah saya sihat. Kalau pun saya sakit, tolonglah doakan. Sebagai sesama Muslim, kita saling mendoakan.” Wah, leganya dengar! Lepas tu, dia kongsi satu cerita yang buat kami terfikir, power betul doa ni! Katanya, pada tahun 2016 semasa berada di hadapan Kaabah, dia pernah berdoa agar tidak aktif di media sosial. Dan guess what? Doa tu baru termakbul selepas sepuluh tahun! Patutlah akaun IG dia senyap je, rupanya bukan menghilang, tapi... doa 'termakbul'!

Katanya lagi, keputusan untuk 'unfollow' alam media sosial ni sebab nak bagi perhatian penuh dekat anak-anak yang sedang membesar. Betullah tu, bila dah sibuk dengan skrol IG, kadang kita boleh terleka. “Anak-anak masih kecil dan perlukan perhatian. Apabila sibuk dengan Instagram, kita boleh jadi leka,” terang Pelakon Wanita Drama TV Terbaik Anugerah Seri Angkasa (ASA) 2026 menerusi drama Seribu Tahun ini, ketika ditemui pada malam Anugerah Seri Angkasa (ASA) 2026. Tapi jangan salah sangka ya, dia tegaskan dia masih lagi berlakon dan takkan tinggalkan industri. Cuma, dia nak 'slow down' sikit rentak kerja pada usia sekarang.

Sebelum ini, ramai rakan media dan kenalan industri yang cuba menghubunginya tapi gagal. Noorkhiriah pun ambil kesempatan ini untuk mohon maaf sangat-sangat. Katanya, dia tak balas mesej sebab waktu itu tak ada jawapan yang sesuai dan tak nak keruhkan keadaan. Bila ditanya tak takut ke hilang tawaran berlakon sebab tak aktif medsos? Dia berpegang teguh kepada konsep rezeki, katanya rezeki itu Allah yang pegang dan berikan, dan jika ada yang mahu mencarinya, pasti ada jalannya. Deep!

Jadi, lepas ni kalau nampak Noorkhiriah kat set penggambaran, jangan terkejut. Dia bukan menghilang, cuma dia 'berhijrah' ke alam nyata! Apa pendapat korang, okay ke tak kalau artis berehat dari media sosial macam ni?