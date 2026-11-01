Negaraku Versi Siti Nurhaliza di MotoGP Buat Ramai 'Meremang' Habis!

Hiburan

Litar Antarabangsa Sepang (SIC) pada 1 November 2026 jadi saksi kepada satu detik bersejarah, apabila Biduanita Negara kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza, diberi penghormatan untuk menyampaikan lagu kebangsaan, Negaraku. Dan bukan sekadar menyanyi ya, tapi memang buat ramai terpegun!

Siti, atau nama sebenarnya Siti Nurhaliza Tarudin, 47, memang mencuri tumpuan ramai. Nyanyian beliau sebelum perlumbaan MotoGP bermula tu dikatakan sangat merdu dan berjaya memukau sesiapa yang mendengarnya. Tak hairanlah video persembahan beliau terus tular dekat media sosial.

Momen ‘power’ ni bukan je disaksikan oleh barisan pelumba elit antarabangsa, tapi juga para orang kenamaan, termasuklah Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tengoklah, sampai Perdana Menteri pun ada, ini bukan calang-calang persembahan!

Bukan setakat suara emas beliau, penampilan Siti dengan busana tenun berwarna biru, lengkap berselendang, pun turut mengundang pujian ramai. Memang dia berjaya membawa identiti Malaysia ke mata dunia dengan penuh elegan.

Kalau korang tengok tinjauan di media sosial, memang rata-rata akui terpukau dengan nyanyian ibu kepada dua cahaya mata ni. Ramai yang siap cop ini sebagai versi Negaraku terbaik yang pernah mereka dengar. Ada yang siap komen, "Siti mungkin kena rekod Negarku versinya sendiri, sedap dan meremang dengar." Ada juga yang sampai tak boleh nak bezakan, "Dia menyanyi atau berpuisi? Sedap sangat."

MotoGP Malaysia kali ni berlangsung dari 30 Oktober hingga 1 November 2026.