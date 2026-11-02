Negaraku Versi Siti Nurhaliza di MotoGP Buat Netizen 'Meremang', Siap Suruh Rekod Sendiri!

Hiburan

Memang satu penghormatan besar bila Siti Nurhaliza Tarudin, 47, diberi peluang emas untuk mendendangkan lagu Negaraku secara langsung di acara MotoGP bertaraf antarabangsa.

Bagi Siti sendiri, pengalaman ini memang sangat bermakna dan berharga buatnya. "Terima kasih memberi kepercayaan kepada saya. Pengalaman yang sangat bermakna buat saya," ujarnya ringkas, menunjukkan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan.

Persembahan diiringi muzik orkestra itu berjaya mencuri tumpuan ramai. Netizen berpusu-pusu meluahkan rasa kagum dan bangga melihat idola mereka menyanyikan lagu kebangsaan di pentas dunia. Seorang netizen berkomen, "Lagu Negaraku pun dah macam konsert," membuktikan betapa hebatnya persembahan tersebut.

Momen bersejarah ini turut disaksikan oleh barisan pelumba elit antarabangsa, serta orang kenamaan termasuk Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memang power habis bila lagu kebangsaan kita dapat perhatian global dengan vokal setaraf ini. Bila lagi nak dengar Negaraku rasa macam nak book tiket konsert, kan?