Natasha Hudson Tak Tinggalkan Lakonan, Sibuk Berkilau Dengan Seni Seramik Di Langkawi!

Hiburan

Pelakon dan model terkenal Natasha Hudson, yang pernah merangkul trofi Pelakon Harapan Wanita di Festival Filem Malaysia ke-20, kini sibuk mengukir kebahagiaan baharu dengan seni pembuatan seramik di Langkawi.

Memang mantap betul, Natasha, 44 tahun, yang kita kenal melalui filem-filem popular seperti Chermin dan Lemak Kampung Santan, sekarang ini dah ada studio seramik sendiri, The Ginger Vessel. Lokasinya cun habis, di Kampung Padang Puteh, Mukim Kedawang.

Idea reka bentuk seramik Natasha ni bukan main-main tau, semuanya diinspirasikan dari hidupan marin unik sekitar perairan Langkawi. Kononnya siput, ikan, dan ketam yang berenang bebas kat laut tu lah jadi muse beliau. Uish, kreatif betul!

“Langkawi dikelilingi laut. Setiap hari saya melihat pelbagai hidupan marin dan semuanya tersimpan dalam memori sebelum diterjemahkan kepada rekaan seramik,” kongsi Natasha. Kita pun rasa bangga bila tengok artis kita buat benda lain yang cool kan?

Minat Natasha terhadap seramik ni sebenarnya dah berputik seawal usia 17 tahun lagi. Lama dah rupanya! Beliau mendalami bidang ni secara serius kira-kira lima tahun lalu, berguru dengan pengasas Ilham Ceramic Studio, Mohammad Radzi Ismail.

Walaupun sekarang ni super sibuk dengan studio dan kelas seramik, pemenang anugerah Pelakon Pembantu Wanita Terbaik (Anugerah Skrin 2014) ni menegaskan yang dia tak pernah berniat nak bersara terus dari dunia lakonan. Fuh, lega dengar!

“Tinggalkan terus bidang seni lakonan, tiada dalam kamus hidup saya. Jika ada tawaran watak yang sesuai dan tidak mengganggu jadual kelas seramik, saya sentiasa bersedia untuk kembali ke set penggambaran,” jelas Natasha. Jadi, jangan risau, kita masih ada harapan nak tengok Kak Natasha berlakon balik. Agak-agak watak apa yang sesuai untuk dia nanti? Watak penjual seramik? Hehe.