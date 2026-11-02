Nadia Aqilah Sanggup 'Berhijrah' ke Solo Demi Watak Bayan PGL!

Hiburan

Nadia Aqilah sanggup menjelajah ke Solo, Indonesia. Kunjungan jauh ini dilakukan semata-mata untuk menyelami kehalusan seni dan budaya Jawa, sebagai persediaan mendalam untuk menghidupkan watak Bayan dalam pementasan teater muzikal Puteri Gunung Ledang The Musical (PGL The Musical). Tindakan ini jelas menunjukkan kesungguhannya yang luar biasa untuk memberikan dimensi baharu kepada watak penting ini.

Demi Penghayatan Watak, Terbang Jauh Ke Solo

Fuh, memang bukan calang-calang punya komitmen! Nadia Aqilah bukan sekadar hafal dialog atau hayati emosi semata-mata. Dia sanggup terbang ke Solo, Indonesia, wei! Kenapa? Sebab nak menyelami kehalusan seni dan budaya Jawa betul-betul untuk watak Bayan dalam PGL The Musical. Ini baru betul-betul namanya power!

Nadia nak pastikan setiap bait, sebutan, dan gerak rasa yang dia bawa tu ada penghayatan tersendiri, sekaligus bagi dimensi yang lebih mendalam dekat watak Bayan—yang memang penting gila dalam hidup Puteri Gunung Ledang. Dia anggap tanggungjawab besar ni tak boleh dipandang ringan, apatah lagi bila bergandingan dengan barisan pelakon lain dan pasukan produksi yang punyalah komited. Jadi, kena bagi yang terbaik, kan?

Meskipun perasaan gementar tu sentiasa mengiringi dirinya, pelakon itu bagaimanapun jadikan debaran tu sebagai "pembakar semangat untuk bagi persembahan yang paling meletop. Dia taknak hampakan siapa-siapa, dari barisan pelakon, pengarah, hinggalah seluruh pasukan produksi yang lain. Respect!

Perjalanan ke Solo ni dirancang masa bengkel lagi. Walaupun jadual Nadia dan pasukannya memang padat nak mampus, akhirnya berjaya juga diatur perjalanan selama seminggu. Mereka pergi khusus untuk mempelajari tembang pendek, dan pembelajaran itu bukan sekadar tentang lagu, tetapi juga falsafah, sebutan, kisah serta niat di sebalik tembang tersebut. Ini baru betul-betul namanya mendalami ilmu, bukan main-main.

Cabaran Ketelitian Bahasa Jawa Kuno

Proses belajar tembang ni memang menuntut ketelitian yang tinggi gila, sebab depa kena pastikan setiap sebutan bahasa Jawa Kuno tu dilafazkan dengan tepat seratus peratus. Nadia siap dedah, depa pernah ambil masa sampai hampir 30 minit, bayangkan, hanya untuk betulkan satu baris tembang!

Memang mereka nak betul-betul cari keaslian watak Bayan tu. Bila akhirnya dapat buat dengan tepat, perasaan tu memang menyentuh hati sehingga mereka menangis. Pergh, sampai menangis sebab berjaya betulkan satu baris? Confirm hasilnya nanti memang legend.

Bayan: Lebih Dari Watak Sampingan Biasa

Pengalaman mendalami budaya Jawa ni banyak sangat bantu Nadia faham yang Bayan tu bukan setakat watak sampingan yang teman Puteri je. Tapi sebenarnya, Bayan ni individu yang penting gila dalam membentuk pemikiran, keperibadian, dan perjalanan hidup Puteri Gunung Ledang. Patutlah Nadia bersusah payah sangat!

Nadia cakap, lagi mendalam dia buat kajian, lagi banyak lapisan karakter Bayan yang dia jumpa. Sebab tu, watak ni diberi penonjolan yang lebih besar dalam pementasan kali ni. Setiap babak tu diperhalusi berkali-kali supaya watak Bayan dapat disampaikan dengan lebih berkesan. Kiranya, kali ni Bayan dapat spotlight lebihlah.

Nadia turut menjelaskan, Bayan ni ibarat kakak sulung yang membesarkan Puteri dan Adipati. Ibu dengan neneknya pun Bayan yang dilahirkan dalam lingkungan kehidupan istana. Jadi, peranan dia bukan setakat jaga Puteri, tapi juga bentuk pemikiran dan keperibadiannya, malah ada kekuatan dari sudut spiritual jugak. Memang karakter yang padu!

Pemahaman ni makin kuat bila depa lawat lokasi bersejarah kat Solo, termasuklah kompleks Mangkunegaran. Ini bagi peluang kat Nadia untuk betul-betul rasa suasana dan warisan budaya Jawa secara langsung. Kiranya, dapatlah dia gambaran lebih jelas tentang dunia watak Bayan ni dan kaitannya dengan tradisi. Kalau dah usaha macam ni, confirm PGL The Musical kali ni memang terbaik dari ladang, kan?