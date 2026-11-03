Nadhir Nasar Tak Nak Main Threads? Alasannya Bikin Kaki Medsos Terkedu!

Hiburan

Masa semua orang gila-gila nak buka akaun Threads baru, siap berlumba-lumba nak jadi follower terawal, pelakon Nadhir Nasar relaks je. Pelakon kacak ni terang-terang kata tak ada keperluan pun untuk dia join platform media sosial yang makin hot tu.

Eh, betul ke idok ni? Masa aplikasi Threads tu tengah trending gila-gila, Nadhir atau nama penuhnya Ahmad Nadhir Ahmad Nasar, 30 tahun, selamba badak je mengaku dia lagi chill dengan aplikasi X. Bukan apa, katanya terlalu banyak sangat aplikasi nak kena guna sampai masa 24 jam sehari tu pun rasa tak cukup!

Macam mana tu? Tak cukup masa untuk scroll media sosial? Nadhir berkata demikian masa ditemui kat sidang media drama terbaru dia, Bayangan Dendam di Bukit Jalil baru-baru ini. Haa, korang yang rasa 24 jam tu panjang sangat, boleh la belajar dari Nadhir ni.

Bukan setakat tak cukup masa, dia siap bagi warning lagi. Katanya hidup dia ni bukan setakat menghadap skrin telefon je tau. Ada dunia nyata yang lagi best! "Saya tak ada banyak masa untuk bermain pelbagai aplikasi, kehidupan saya bukan hanya untuk skrin telefon, kehidupan saya di bumi nyata. Saya tak akan habiskan masa untuk perkara sebegitu. Saya bukan seorang FOMO," tegas juara Hero Remaja 2021 tu. Amboi, bukan FOMO katanya. Mesti ramai yang sentap ni sebab rasa terpukul!

Walaupun nampak steady tak nak join, Nadhir tak menolak kemungkinan untuk buka akaun Threads di masa hadapan. Tapi bukan sebab nak flex, kalau ada keperluan kerja barulah dia pertimbangkan. "Pada masa akan datang kita tidak tahu lah bagaimana. Sebab saya rasa fungsi Threads sama seperti X. Mungkin juga sebab saya generasi milenial yang bermula dengan X," ujarnya.

Nadhir membintangi drama terbaru Bayangan Dendam bersama Erysha Emyra, Sophia Albarakbah, Yusuf Bahrin dan Mia Nasir.

Jadi, korang setuju tak dengan Nadhir Nasar ni, ke korang lagi rela jadi hamba media sosial?