Nadhir Nasar Tak Ambil Pusing Dikecam Nampak 'Masam', Siap Bagi Analogi Zoo!

Hiburan

Nadhir Nasar, atau nama penuhnya Ahmad Nadhir Ahmad Nasar, berusia 30 tahun, memang tak ambil pusing langsung bila ada dakwaan yang mengatakan dia nampak 'masam' dan seperti tidak mandi. Pelakon itu memberitahu dia tidak kisah.

Nadhir menjelaskan setiap individu ada perspektif dan cita rasa yang berbeza-beza. Baginya, jika ada satu suara yang mengkritik, pasti ada sembilan lagi yang menyukai. Jadi, buat apa fokus pada yang satu itu? “Kalau seseorang cakap ‘masam’ sembilan lagi suka, jadi kenapa nak fokus kepada seorang sahaja? Saya fokus kepada sembilan orang itu sahaja.” Macam satu 'mic drop' yang padu, kan?

Dia kemudian mengibaratkan hal ini seperti seseorang yang suka pergi zoo berbanding pusat membeli-belah. Kenapa perlu kita risau jika pilihan kita berbeza daripada orang lain? Analoginya ini memang lawak, tapi ada benarnya. Bukan semua orang akan suka apa yang kita suka, dan sebaliknya.

Bintang drama 'Projek: High Council' itu sedar sepenuhnya akan risiko bergelar anak seni yang sentiasa menjadi tumpuan. Oleh itu, beliau memilih untuk sentiasa berfikiran terbuka dan bersedia menerima apa jua komen. Katanya, sebagai pelakon yang sentiasa diperhatikan dan dinantikan hasil kerjanya, beliau perlu bersedia menerima maklum balas yang pelbagai.

Fokus Nadhir kini adalah kepada perkara yang disukai orang ramai, dan mengabaikan kritikan atau kebencian. Memang takkan ada sesiapa yang boleh puaskan hati semua orang. “Pada akhirnya, bukan semua orang suka pada anda dan anda pun tak suka semua orang,” ujarnya lagi, menutup hujah dengan realiti yang pahit tapi benar.

Dalam perkembangan lain, Nadhir kini membintangi drama Viu Original, 'Dendam Bayangan', membawa watak Farhan. Drama 12 episod ini mengisahkan persahabatan, pengkhianatan, dan satu kematian mengejut melibatkan Ariana dan Farhan. Drama ini ditayangkan di platform Viu pada setiap Khamis dan Jumaat.

Jadi, lain kali kalau ada yang komen bukan-bukan, ingatlah kata-kata Nadhir: chill je, janji kita tahu apa yang kita buat, kan?