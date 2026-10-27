Nad Zainal Pesan Gadis-Gadis: Nak Lelaki ‘Green Forest’? Diri Sendiri Kena ‘Green’ Dulu!

Hiburan

Pelakon jelita, Nad Zainal, 36, atau nama sebenarnya Farah Nadia Zainal Abidin, melontarkan nasihat penting buat golongan wanita yang mengidamkan pasangan sempurna. Katanya, kaum hawa perlu muhasabah diri dan memperbaiki kekurangan diri terlebih dahulu, sebelum meletakkan kriteria tinggi melangit untuk mencari calon suami.

Nad berkongsi pandangan ini selepas melihat trend di media sosial, terutamanya di Threads, di mana ramai golongan muda meluahkan rasa enggan mendirikan rumah tangga. Alasannya, susah sangat nak jumpa lelaki berkeperibadian baik atau yang mereka gelar sebagai ‘green forest’.

“Kadang-kadang kita berdoa setiap hari (nak pasangan), mungkin Allah SWT lambat nak perkenankan. Jadi bagi saya, kita kena terus positif,” kongsi Nad. Dia turut menegaskan, memang ada lelaki idaman begitu, tapi wanita sendiri kena cermin diri juga. Tak boleh asyik menyalahkan takdir atau kekurangan calon suami saja, kan?

Dia menambah, wanita juga perlu sama-sama memperbaiki diri jika mahu lelaki ‘green forest’ datang kepada mereka. Maknanya, kualiti yang kita cari, kena ada juga dalam diri kita.

Ibu kepada tiga cahaya mata ini turut mengingatkan bahawa perangai pasangan masa bercinta selalunya tak sama dengan realiti selepas kahwin. Banyak drama kita tengok, betul tak? Katanya, bercinta dengan perkahwinan itu berbeza; mungkin waktu bercinta pasangan nampak ‘green flag’ tetapi selepas itu tidak.

Jadi, Nad menekankan agar mencari lelaki yang betul-betul ‘husband material’. Kena tengok yang jenis mementingkan keluarga (family-oriented) dan paling penting, tahu di mana nak cari pasangan yang macam tu. “Kalau cari di kelab malam, tak dapatlah ‘green forest’,” tegasnya, memberi peringatan pedas tapi tepat.

Sebelum ini, Nad sendiri pernah berkongsi sebuah video menyentuh hati. Video itu menunjukkan suaminya, Ungku Ismail, menangis teresak-esak di sisi katilnya, berharap dia cepat sembuh ketika Nad dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU) Hospital Kuala Lumpur (HKL) akibat komplikasi kesihatan sekitar November hingga Disember 2022. Nad mengakui dia terharu kerana Ungku Ismail, yang dikenalinya sebelum ini, seorang yang sukar menzahirkan perasaan.