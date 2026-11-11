Nabila Huda & Beto Kusyairy Tetap Humble, 'Terjun' Ke Pentas Teater Walaupun Digelar Pelaku Seni Gred A!

Hiburan

Dalam dunia hiburan yang penuh glamor, selalunya bintang-bintang besar mengejar projek skrin lebar atau drama premium dengan bajet juta-juta. Tapi, ada dua nama yang memang rare, Nabila Huda dan Beto Kusyairy, yang buktikan pengiktirafan dan pengalaman luar biasa takkan buat mereka angkuh. Walaupun digelar 'pelaku seni Gred A', mereka lebih utamakan pengalaman daripada saiz pentas atau layar yang ditawarkan.

Sebab itulah kita tak hairan bila dengar Nabila dan Beto setuju untuk terlibat dalam naskhah teater berjudul 'Tragedi Malam Pesta'. Mereka bukan berdua je, malah akan bergabung dengan pelakon hebat lain, Firdaus Karim dan Aloy Paradoks. Pementasan teater yang diarahkan oleh Afiza Asram ini dijadualkan bakal menemui penonton di Damansara Performing Arts Centre (DPAC), Petaling Jaya dari 4 hingga 6 Disember 2026. Sebenarnya, 'Tragedi Malam Pesta' pernah dipentaskan pada tahun 2022, tapi kali ini ia kembali dengan barisan pelakon yang baru dan segar.

Bagi Nabila Huda, dunia lakonan ini memang luas dan dia tak pernah sesekali meletakkan batasan terhadap mana-mana medium. Menurutnya, setiap peluang yang datang, tak kiralah kecil atau besar, sentiasa menawarkan pengalaman dan ruang yang berbeza untuk dia terus mengembangkan bakat dan kemampuannya sebagai seorang pelakon. “Sebagai seorang pelakon, saya suka meneroka pelbagai perkara. Saya tidak kisah sama ada di layar perak atau pentas teater kerana pengalaman itu yang penting,” kata Nabila baru-baru ini. Dia juga tambah teruja bila dapat bekerjasama dengan barisan pelakon yang berkualiti, memberi ruang untuk mereka saling meneroka dan mengasah kemampuan masing-masing. Lagi-lagi, skrip 'Tragedi Malam Pesta' ini lain macam sangat, jadi dia memang teruja untuk melakukannya.

Beto Kusyairy pula sependapat dengan Nabila. Bagi Beto, pentas teater ni macam taman permainan dia, sebuah ruang istimewa untuk pelakon terus belajar, bereksperimen, dan mengasah kemahiran lakonan. Dia percaya setiap peluang yang hadir tu ada sebab dan rezekinya tersendiri, jadi memang rugi besar kalau dilepaskan. Beto nampak teater sebagai satu platform untuk dia 'bermain' dengan watak, mencuba pelbagai pendekatan berbeza, dan paling penting, dapat belajar daripada proses lakonan secara langsung di hadapan penonton. “Teater adalah tempat saya ‘bermain’ dan belajar jadi saat ada rezeki iaitu kebetulan jadual saya kosong, maka saya terlibat dalam naskhah ini,” ulas Beto, menunjukkan betapa spontan dan berharganya peluang ini bagi seorang pelakon.

'Tragedi Malam Pesta' sendiri mengangkat kisah empat sahabat yang bertemu semula selepas 20 tahun membawa haluan masing-masing. Dari pertemuan ini, satu rahsia besar yang sekian lama tersimpan kemas akhirnya mula terbongkar, yang mana rahsia ini melibatkan seorang lagi sahabat mereka bernama Puspa.

Menurut penerbit Storyteller Production, Azuwan Ahmad, pemilihan barisan pelakon bukan sekadar main tangkap muat berdasarkan populariti semata-mata. Sebaliknya, mereka sangat mengambil kira kemampuan setiap pelakon untuk menghayati dan menyampaikan sesebuah naskhah dengan penuh jiwa. Azuwan juga jelaskan, karya-karya Afiza Asram selalunya bermula dengan persoalan yang nampak sederhana di permukaan, tapi sebenarnya membuka ruang untuk perbahasan dan interaksi yang lebih mendalam. Jadi, dengan gandingan barisan pelakon kali ini, memang tak hairanlah kalau pementasan 'Tragedi Malam Pesta' dijangka akan diberikan dimensi yang berbeza dan lebih mantap.

Untuk rekod, ini bukan kali pertama Storyteller Production berjaya bawa nama-nama besar ke pentas teater. Sebelum ini, mereka pernah mementaskan 'Kerana Percayakan Siti' pada tahun 2024 yang menampilkan Nadia Brian dan Sharifah Sofia. Kemudian, pada tahun 2025 pula, mereka tampil dengan 'Masmoona' yang dibarisi pelakon D'Boy Hamdan, Fadhli Masoot, Danial Zaini, dan tak lupa, Nabila Huda sendiri. Nabila juga berjaya merangkul anugerah Best Actor in a Supporting Role menerusi lakonannya dalam teater muzikal 'Masmoona' itu. Jadi, memang dah sah-sah mereka tahu cara nak pilih pelakon yang serasi dengan pentas!

Nak tengok sendiri kehebatan Nabila Huda dan Beto Kusyairy di pentas teater? Tiket untuk 'Tragedi Malam Pesta' boleh didapati pada harga RM95 untuk satu tiket, atau kalau beli dua tiket terus, boleh dapat harga istimewa RM170. Cepat-cepat grab sebelum sold out, rugi nanti kalau terlepas persembahan power macam ni!.