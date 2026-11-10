Chow Yun Fat Jogging Tengah Jalan Raya, Netizen Risau Tapi Ada Yang Back Up Habis!

Hiburan

Foto pelakon lagenda Hong Kong, Chow Yun Fat, tengah berjoging atas jalan raya kat Central and Western District Promenade, Hong Kong, dah viral satu internet!

Yang buat netizen kecoh gila, Chow Yun Fat, 71, dilihat berjoging seorang diri, pakai baju sukan serba hitam, siap lalu-lalang celah kereta. Bukan main berani!

Ramai yang bimbang pasal keselamatan dia. Yelah, jalan raya kot, mana sesuai nak berjoging? Terutama bila lalu-lalang kenderaan. Memang boleh membahayakan keselamatan!

Tapi, tak semua mengecam. Ada jugak fans setia yang datang back up, kata kat negara tu memang susah nak cari tempat jogging yang elok. Kesian pulak dengar.

Seorang netizen komen, “Berjoging di tengah-tengah jalan raya? Bukankah itu tindakan yang tidak baik?” Lain pulak cakap, “Tempat ini tidak sesuai untuk berjoging.”

Apa pun, Abang Chow Yun Fat ni memang kita kenal sebagai selebriti yang fitness freak. Umur 70-an pun masih maintain aktif berjoging dan mendaki sebagai rutin untuk kekalkan kesihatan dan kecergasan. Memang salute!

Jadi, korang rasa tindakan Abang Chow ni okay ke bahaya? Patut ke ada lebih banyak kemudahan jogging kat sana?