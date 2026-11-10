Amir Raja Lawak Dirawat di ICU Akibat Jangkitan Paru-Paru, Rakan Industri Mohon Doa

Hiburan

Pelawak Amir Raja Lawak, 37, dilaporkan menerima rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU) selepas mengalami jangkitan paru-paru. Menurut Sabri Yunus, beliau dirawat di ICU Hospital Kota Bharu.

Khabar sedih ini dikongsikan oleh pelakon dan rakan seperjuangannya, Lando Zawawi, melalui hantaran di laman Facebook. Menurut Lando, beliau sendiri telah mendapat keizinan daripada ibu Amir, Puan Nizan, untuk memohon agar orang ramai, sanak saudara, dan kenalan rapat sama-sama mendoakan kesihatan pelawak tersebut.

"Saya baru saja mendapat keizinan daripada ibu Amir, Puan Nizan untuk memohon sanak saudara dan rakan-rakan yang mengenali saudara kita Mohammad Amirullah bin Azmi. Untuk sama-sama mendoakan agar beliau segera pulih dan kembali sihat. Kini beliau sedang menunggu giliran di ICU untuk proses seterusnya. Maaf tak sanggup cakap," tulis Lando. Beliau turut memaklumkan bahawa Amir memang mempunyai sejarah asma sejak kecil lagi.

Dalam hantaran sama, Lando turut menyelitkan peringatan buat sesiapa yang masih berhutang dengan Amir agar segera menyelesaikan atau memohon maaf kepadanya.

Sementara itu, pelawak Sabri Yunus turut berkongsi perkembangan mengenai keadaan Amir. Menurut Sabri, Amir didakwa sedang ditidurkan akibat masalah paru-parunya. Sabri memilih untuk tidak memuat naik gambar keadaan Amir di ICU dan memohon semua agar terus mendoakan kesembuhan buat Amir.

Berita ini lantas mengundang perhatian warganet yang rata-ratanya membanjiri media sosial dengan doa dan harapan agar Amir atau yang turut dikenali sebagai Amir Amireka, kembali pulih seperti sediakala.

Untuk info tambahan, artikel asal turut berkongsi sedikit penjelasan mengenai kondisi ‘paru-paru berdarah’ atau pulmonary haemorrhage. Keadaan ini menandakan pendarahan yang masuk ke dalam rongga paru-paru seseorang. Ia berlaku apabila darah termasuk ke dalam saluran pernafasan dan kemudiannya memasuki pula paru-paru. Kondisi ini dikategorikan sebagai sangat jarang berlaku, tetapi boleh terjadi kepada sesiapa sahaja tanpa mengira peringkat usia.

Semoga Amir kuat dan cepat sembuh, dan dapat kembali beraksi dengan lawak-lawak pecah perutnya nanti. Amin!