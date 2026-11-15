Mula Rasa ‘Meluat’ Dengan Dai Fuad

Hiburan

Nama pelakon Dai Fuad memang tengah naik daun giler-giler sekarang ni, lagi-lagi lepas dia berlakon dalam drama dan filem Kudrat yang gempak tu. Tapi, dalam dok sibuk kumpul peminat baru, ada jugak la yang mula rasa kurang selesa tengok gelagat dia depan khalayak ramai. Haish, dah kenapa pulak ni?

Baru-baru ini, aksi Dai Fuad masa kat acara House Of Kudrat tu jadi bualan hangat netizen. Ramai yang cakap, dia punya ‘aksi’ tu nampak macam terlebih sudah. Maksudnya, gaya dia tu macam ‘over’ sangat sampai buat orang yang tengok rasa… cringe! Aduh, nak describe macam mana eh? Macam kau tengok member buat lawak tak jadi tapi dia still confident, ha macam tu la lebih kurang perasaan dia.

Ada pulak tu, yang terus teringat kat watak Yasin Senario dalam filem Kuliah Cinta bila tengok Dai Fuad beraksi. Betul ke sama? Korang rasa macam mana? Netizen ni kan, cepat je detect kalau ada benda yang tak kena. Diorang cakap, kalau jadi penghibur ni kena pandai kontrol tingkah laku, kena tahu sesuai ke tak dengan suasana. Jangan la sampai nampak macam terlalu nak curi perhatian sangat. Nanti orang cop ‘bongkak’ pulak, kan dah tak best.

Tapi, apa pun, kita kena ingatlah. Setiap orang ada cara dia sendiri nak hiburkan orang. Apa yang seorang rasa kelakar atau menghiburkan, mungkin orang lain rasa sebaliknya. Kan? Tapi kalau dah ramai yang rasa ‘cringe’ tu, mungkin ada baiknya Dai Fuad survey sikit kut. Mana tahu boleh polish lagi gaya persembahan dia, biar semua orang enjoy!