Erysha Emyra Ngaku Dah Lama Teringin Nak Berlakon Dengan Mama Noniswara, Tapi Ada Masalah Jadual Pula!

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Empat tahun bergelumang dalam industri seni, bakat lakonan Erysha Emyra boleh tahan cepatnya menyerlah. Mana taknya, kebanyakan drama yang dia bintangi memang berjaya meninggalkan impak yang power!

Nama Erysha, 27, mula disebut-sebut sejak muncul sebagai Wardah dalam drama "Perempuan Itu" pada tahun 2022. Memang watak tu sampai sekarang penonton masih ingat, kira lakonan dia menjadi lah kan? Terbaru, pelakon ni sedang hangat dengan drama "Bayangan Dendam" arahan Helmi Yusof di platform Viu, dan kali ni, dia bawa watak yang confirm bikin panas!

Jadi 'Orang Ketiga' Dalam "Bayangan Dendam", Buat Penonton Geram!

Dalam "Bayangan Dendam", Erysha melakonkan watak Ariana, seorang kawan baik yang terjebak dalam cinta tiga segi dengan Farhan dan Melissa. Adoi, memang plot yang dekat dengan realiti kita ni, kan? Menurut Erysha, watak Ariana ni agak berat dan mencabar sebab banyak main dengan emosi.

Dia berkata Ariana asalnya baik, tapi bila dah jadi 'orang ketiga' tu, terus berubah sisi dan buat penonton geram. Tak hairanlah kalau watak Ariana "nampaknya dikecam" netizen!

Bercakap pasal kecaman, Erysha sendiri tak ambil hati pun. Dia siap cakap lucu bila tengok komen-komen netizen yang "meluah emosi". Tapi, itu semua petanda baik, maksudnya lakonan dia sebagai Ariana tu memang sampai dan menjadi! Erysha akui, sebagai pelakon baharu, dia masih banyak benda nak belajar, tapi komitmen dia untuk pastikan lakonan berkesan tu memang patut dipuji. Dia juga ucap terima kasih kat pengarah Helmi Yusof dan rakan pelakon Sophia (Melissa) serta Nadhir (Farhan) atas sokongan sepanjang penggambaran.

Lebih Fokus Pada Jalan Cerita, Berjaya Raih Anugerah!

Erysha bukan jenis pelakon yang cerewet memilih watak. Dia lebih pentingkan jalan cerita yang nak disampaikan, dan mestilah karakter tu kena dengan dia. Setakat empat tahun dalam industri, dia dah happy dengan watak-watak yang dia bawa, dan penerimaan penonton pun sangat baik. Dia gembira bila lakonannya diterima.

Kalau penonton nak marah atau geram dengan watak dia, takpe, itu semua lakonan semata-mata. Kat luar set, Erysha Emyra adalah dirinya sendiri yang biasa-biasa. Kini dia fokus sepenuhnya pada kerjaya seni, dan teringin pula nak cuba watak-watak dalam genre aksi atau seram. Memang mantaplah kalau dia dapat bawak watak action hero pulak nanti!

Bakat Erysha dalam lakonan ni memang tak boleh disangkal lagi. Dia pernah meraih trofi Artis Baharu Wanita Popular di Anugerah Bintang Popular ke-36 (ABPBH 36) pada tahun 2024. Bak kata pepatah, ke mana tumpahnya kuah kalau tak ke nasi, kan? Erysha ni kan anak kepada pelakon senior kita, Datin Seri Noniswara Baharuddin!

Impian Berlakon Dengan Mama Sendiri, Tapi Jadual Tak Ngam!

Walaupun dah empat tahun Erysha dalam industri, rupa-rupanya ada satu impian yang belum tercapai: berlakon di samping ibunya sendiri, Datin Seri Noniswara, 56! Adoi, satu Malaysia mesti nak tengok gandingan mantap ni!

Erysha mengakui memang ada hasrat untuk bergandingan dengan Mama dalam sebuah naskhah pada masa akan datang. Walaupun dah ada beberapa produksi yang menyatakan minat untuk menyatukan mereka berdua dalam satu drama, tapi masalah utama sekarang adalah jadual. Selalu tak kena!

Kadang, bila Mama Noniswara ada masa lapang, Erysha pula sibuk kat set. Jadi, terpaksalah dia menolak tawaran tu demi tak nak susahkan pihak produksi lain. Tapi, kalau ada tawaran untuk mereka disatukan dalam drama suatu hari nanti, Erysha berkata ia pasti akan direalisasikan jika wataknya bersesuaian.