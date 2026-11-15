Ayden Adrean, Anak Bella Astillah, Buat Ramai Terpegun Dengan Aksi Bola Sepak!

Hiburan

Mana tumpahnya kuah kalau tak ke nasi, kan? Nampaknya anak sulung kepada selebriti popular Bella Astillah, Mohamad Ayden Adrean, dah mula tunjuk bakat dalam sukan bola sepak! Ayden baru-baru ini buat ramai terpegun dengan aksi lincah dia di padang hijau, masa Kejohanan Anfield Harga Rahmah 2026 yang berlangsung di Klang.

Kecil-kecil cili padi, Ayden yang beraksi bersama JFA Malaysia (JFAM) Bawah 10 (B-10) tahun ni diberi tanggungjawab berat tau, jadi penyerang utama pasukan. Aduh, memang panaslah padang! Dia berjaya curi perhatian ramai dengan kepantasan larian yang buat lawan terkebil-kebil, ditambah pula dengan kemahiran menggelecek bola yang bukan kaleng-kaleng. Gaya dia atas padang tu, memang nampak ada aura bintang!

Bukan setakat penyerang biasa, dalam aksi ketiga peringkat kumpulan, Ayden diberi kepercayaan penuh untuk menggalas peranan sebagai ketua pasukan! Fuh, umur baru B-10 dah jadi kapten, hebat sungguh! Walaupun rezeki untuk menjaringkan gol tu tak berpihak padanya kali ni, tapi semangat dan minat Ayden terhadap bola sepak tu jelas terpancar dari setiap gerak-geri dia. Nampak sangat dia enjoy main, sampai penonton pun terhibur! Pasukan JFAM B-10 pula menamatkan kempen Kumpulan A di kedudukan ketiga, dengan rekod satu kemenangan, satu seri, dan dua kekalahan. Tapi, semangat kesukanan Ayden tu yang penting, kan?

Mestilah ada sokongan padu dari belakang! Ibu tersayang, Bella Astillah, pun tak ketinggalan turun padang untuk beri sokongan penuh kat anak sulungnya tu. Betul-betul 'momager' terbaik! Pelakon dan penyanyi jelita ni dilihat tak putus-putus bagi kata-kata semangat dan motivasi, bukan sahaja untuk Ayden, tapi juga untuk rakan sepasukannya. Memang jelas la Bella ni menyokong sepenuhnya minat anak dia dalam sukan bola sepak ni.

Lagipun, Bella yang baru je jadi isteri kepada Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq, pun masih sempat lagi melayan peminat-peminat yang datang nak bergambar kenangan. Walaupun dah berstatus pengantin baru, Bella tetap humble dan sporting habis dengan semua orang. Siapa je tak nak bergambar dengan selebriti yang humble macam ni, kan? Memang terpuji betul la sikap Bella ni!

Jadi, ada potensi tak Ayden Adrean ni akan jadi 'future superstar' Harimau Malaya nanti? Korang rasa?