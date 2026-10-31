Mualim Muda 2 Kembali Lagi: Cabaran Dunia Sebenar Jadi Penentu!

Hiburan

Astro Oasis dah kembali dengan Mualim Muda Musim 2, meneruskan misi mencari ikon pemimpin Islam generasi baharu yang bukan je berilmu, tapi memang boleh memimpin, mempengaruhi, dan berkhidmat untuk masyarakat. Jangan risau, ini bukan program mengantuk, sebab edisi kali ni memang lagi segar, mencabar, dan relevan dengan dunia kita hari ni!

Siaran pertama bermula pada Sabtu, 31 Oktober, jam sembilan malam. Tema musim ni, 'Pemuda Berjiwa Dakwah, Kini Dengan Misi Lebih Besar', memang kena dengan semangat anak muda yang nak buat perubahan. Apa yang beza sangat kali ni? Program ini fokus pada peserta yang tak cuma faham agama, tapi boleh praktikkan nilai Islam dalam kehidupan sebenar. Ini bukan sembang kosong!

Cabaran komuniti dunia sebenar menjadi elemen utama. Selain tu, ada perbincangan isu-isu semasa yang dekat dengan generasi muda, serta kena pandai buat kandungan dakwah digital yang kreatif. Zaman sekarang, dakwah pun kena up-to-date, kan?

Panel juri pun tak kurang hebatnya. Pendakwah terkenal Dr Kamilin Jamilin, bersama pendakwah bebas Datuk Ustaz Kazim Elias dan Ustazah Asni Masnor, menjadi juri. Untuk posisi Mursyid (Pengetua), Ustaz Shahrizan Daud kekal membimbing dan memberi motivasi kepada peserta. Gandingan hos pulak mantap habis, Atu Zero digandingkan dengan penyanyi nasyid Fakhrul UNIC! Memang meriah la pentas nanti.

Mualim Muda 2 disiarkan setiap Sabtu, jam 9 malam di Astro Oasis (saluran 106) dan Astro Prima (saluran 105). Boleh juga strim di Astro GO dan Sooka kalau korang on-the-go. Malam pembukaan turut menampilkan persembahan istimewa daripada Rabbani dan Adam Nazmi (peserta Big Stage Rocketfuel).

Jadi, siapakah Mualim Muda kali ni yang mampu menawan hati juri dan juga kita semua? Jangan ketinggalanlah!