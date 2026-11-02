Misha Omar Buktikan 'Show' Intim Lagi Berkesan dalam Aku & Lelaki

Hiburan

Penyanyi terkenal, Misha Omar, baru-baru ini buat ramai tertanya-tanya bila dia umumkan showcase barunya, Misha Omar Aku & Lelaki. Dengan nama besar macam Misha, idea untuk buat showcase ni memang nampak macam berani mati. Yalah, siapa je tak kenal Misha Omar dengan repertoire lagu-lagu hits dia yang bukan kepalang hebatnya?

Tapi Misha ni, dia memang ada pendirian dia sendiri, dan dia tahu betul apa yang dia buat. Kata Misha, showcase ni adalah caranya nak beri penghargaan pada insan bergelar lelaki. Sepanjang 24 tahun karier dia sebagai anak seni, dia selalu dikelilingi dan banyak bekerjasama dengan kaum Adam. Bukan itu saja, dalam keluarga sendiri pun, Misha adalah satu-satunya 'bunga dan ratu' sebab dua anaknya pun lelaki. Jadi memang hari-hari Misha ni penuh dengan lelaki lah kiranya, patutlah tema 'Lelaki' jadi pilihan hati.

Malam Pembukaan Memukau

Showcase ni bukan kali pertama Misha beraksi kat JioSpace. Dua tahun lalu pun dia dah pernah buat persembahan kat sana, mungkin dah selesa agaknya. Dan memang terbukti, Misha nampak sangat selesa mengalunkan hampir 20 buah lagu dengan penuh gaya dan jayanya. Tepat pukul 8.30 malam, Misha muncul di pentas dengan gaya yang memang memukau mata. Busana hitam, solekan mata tajam, rambut disisir rapi… memang seorang diva sejati.

Lagu 'Tak Ku Duga' jadi pembuka tirai showcase. Lagu yang asalnya duet Misha dengan Saiful Malaysian Idol tu, dibawakan dengan penuh bersahaja tapi tetap menusuk kalbu. Lepas tu dia teruskan dengan 'Kacamata' dendangan asal penyanyi seberang Afghan, dan akhiri dengan 'Januari' sebelum dia sapa penonton dengan ucapan aluan yang buat kita senyum lebar. “Terima kasih membelanjakan sebahagian daripada wang anda untuk menonton persembahan saya walaupun pada masa yang sama ada konsert percuma sedang berlangsung,” katanya, sempat lagi tu dia berseloroh!

Penghormatan Buat Idola

Misha kemudian mendedikasikan persembahannya buat penyanyi yang sangat dia kagumi, Anuar Zain. Dia sampaikan dua buah lagu Anuar Zain, 'Lelaki Ini' dan 'Keabadian Cinta', dengan penuh perasaan. Sempat juga Misha berseloroh yang dia pernah berangan nak jadi isteri penyanyi tu satu masa dulu, sama macam ramai wanita lain. Bagi Misha, Anuar Zain ni adalah penyanyi senior yang buat artis baru macam dia rasa diterima dalam industri muzik tanah air waktu tu. Memang cemerlang betul persembahan tiga lagu ni, dan selayaknya kita beri pujian melambung!

Suara Misha yang gemersik tu, ditambah pula dengan penghayatan yang mendalam, memang buat bait-bait lirik tu meresap terus ke dalam sanubari kita. Balada memang 'makanan' dia, tak payah cakaplah. Tapi, untuk nyanyi lagu penyanyi lelaki, terutamanya lagu Datuk Jamal Abdillah, memang bukan senang. Tapi Misha berjaya lunasnya dengan cara tersendiri, memang salute!

Jiwa Penghibur & Kejutan Dari Keluarga

Satu hal lagi tentang Misha, dia ni memang 'cheeky' orangnya. Cara dia berinteraksi dengan penonton sentiasa mencuit hati, tak ada skema langsung. Dia selesa jadi diri sendiri, dan kadang-kadang kita terlupa yang interaksi macam ni lah yang jadi jiwa dalam sesuatu persembahan. Tak lengkaplah kalau Misha tak nyanyi lagu-lagu dia sendiri, kan? Selain lagu popular macam 'Semoga Abadi', 'Bunga Bunga Cinta', 'Break', dan 'I Don’t Love Your Anymore', Misha ajak peminat imbas kembali kenangan masa album pertama dia dulu. Dia pilih lagu yang jarang didendangkan macam 'Kau Yang Amat Ku Sayang', memang buat peminat setia rasa nostalgia!

Macam dah selesa bersama, Misha sekali lagi undang anak lelakinya, Idris, untuk buat persembahan. Sebelum Idris naik pentas, Misha sempat berseloroh yang penyanyi undangan yang dia pilih ni adalah satu-satunya penyanyi yang dia mampu bayar. Telatah Idris ni memang sentiasa mencuit hati, sah-sah lah dia ni memang dilahirkan jadi penghibur macam ibu dia! Mana tumpahnya kuah kalau tak ke nasi, kan? Anak beranak ni bergandingan mantap sampaikan lagu 'Risk It All' dendangan asal Bruno Mars.

Misha ni memang prihatin dengan penonton. Dia sedar mungkin ada yang dah lenguh duduk lama, jadi dia ajak peminat berdansa bersama menerusi lagu 'Teh Hijau' dendangan asal penyanyi seberang, Tulus. Dan sudah namanya Misha Omar, memang tak sah kalau tak turun pentas untuk sapa peminat dia lebih dekat, nak beri penghargaan terutamanya pada pembeli tiket yang berdiri kat belakang. Ini memang contoh diva yang tak lupa diri!

Tuntasnya, showcase Aku & Lelaki ni berjaya memaparkan sisi Misha yang lebih matang seiring usia dan statusnya sebagai penyanyi kelas A di Malaysia. Ia juga berjaya buktikan yang tak semua persembahan yang baik kena buat kat lokasi berskala besar. Kadang-kadang, yang intim tu lagi berisi dan lebih diingati, betul tak? Khabarnya, Showcase Aku & Wanita pula bakal menyusul. Agaknya lagu penyanyi wanita mana pulak yang Misha nak nyanyi nanti? Excited!?